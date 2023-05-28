تونس تعتزم تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة لدى 6100 مسجد

أعلنت السلطات التونسية، عن اعتزامها تنفيذ برنامج وطني للتحكم في الطاقة في 6100 مسجد وجامع في مختلف أنحاء البلاد.

ويستهدف البرنامج، تغطية كل الحاجيات الطاقية للمساجد التونسية، ومن المقرر أن ينطلق بداية النصف الثاني من هذه السنة، بمرحلة نموذجية وتجريبية في ولاية توزر، جنوب غربي البلاد، قبل تعميمها على مختلف أنحاء تونس.

يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الوطني تقدر بنحو 100 مليون دينار، على أن يتكفل بجزء من المبلغ صندوق الانتقال الطاقي، مع البحث عن التمويلات الضرورية من الشركاء الأجانب، سواء عن طريق خطوط تمويل أو هبات.

من جانبه، قال مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات في الوكالة التونسية للتحكم بالطاقة، عبد القادر البكوش، إن "المساجد والجوامع في تونس تستهلك نحو 42 جيغاوات/ ساعة في السنة، فيما تتولى وزارة الشؤون الدينية خلاص فواتير استهلاك المساجد للكهرباء، البالغة نحو 20 مليون دينار في السنة، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز".

وأضاف البكوش أنه تم لأجل ذلك التفكير في إقرار برنامج وطني يخفف عبء فواتير استهلاك الطاقة للمساجد والجوامع، ولتحسين النجاعة الطاقية فيها، مشيرا إلى أن البرنامج ليس له علاقة بارتفاع فاتورة استهلاكها للطاقة، بقدر ما هو مزيد من تحسين النّجاعة الطاقية وتحقيق نوع من الرفاهية والاستقلالية الطاقية للمساجد والجوامع.

ولفت المسؤول التونسي إلى أنه عند الانتهاء من تعميم البرنامج، فإن وزارة الشؤون الدينية لن تقوم مستقبلا بخلاص فواتير استهلاك الطاقة للمساجد.