رغم مقاطعة المعارضة.. رئيس الوزراء الهندي يدشن مبنى البرلمان الجديد

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بوابة الفجر

أعلن ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، اليوم الأحد عن تدشين مبنى البرلمان الجديد، وذلك في حدث أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعته.

ونشر مودي في وقت متأخر من أمس السبت في تغريدة على "تويتر": "برلماننا الجديد حقا منارة لديمقراطيتنا، ويعكس تراث الأمة الغني وتطلعاتها النابضة بالحياة للمستقبل".

وبمناسبة تدشين مبنى البرلمان، سيطلق مودي عملة معدنية خاصة بقيمة 75 روبية، ولكن أحزاب المعارضة في الهند أعلنت، الأربعاء الماضي، مقاطعتها لافتتاح مبنى البرلمان متهمة مودي بـ "إهانة خطرة" للديمقراطية باستبعاد الرئيس دروبادي مورمو من التدشين.

كما أثار بعض السياسيين تساؤلات حول تاريخ تدشين المبنى الجديد الذي يتزامن مع ذكرى ميلاد فينياك دامودار سافاركار وهو مفكر هندوسي بارز كان معلما لقاتل المهاتما غاندي.

ويعد تشييد هذا المبنى جزءا من مشروع سنترال فيستا الذي يهدف إلى تجديد أو استبدال المرافق الحكومية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، بما فيها مقر إقامة جديد لرئيس الوزراء.

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