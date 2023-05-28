صندوق الأوبك يدعم مشاريع الصين التنموية في مجال تطوير القوة العاملة

قدم صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، تمويلا بقيمة 70 مليون يورو إلى الصين، لتعزيز وتوسيع قدرة نظام التعليم المهني الموجه نحو السوق في الصين، وتوفير فرص التعليم التقني للشباب الباحثين عن العمل في مقاطعتي "هيبي" و"قانسو".

وقال الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك - في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا" - هذه المشاريع تمثل علامة فارقة أخرى في التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرا إلى بدء تعاون الصندوق مع الصين في عام 2007، ومساهمة صندوق الأوبك في تعزيز أجندة التنمية في الصين من خلال توفير التمويل للقطاعات الحيوية، لا سيما التعليم والصحة والطاقة والمياه والصرف الصحي.



وأفاد البيان أن تمويل الصندوق يتضمن قرضين الأول بقيمة 50 مليون دولار، لدعم مشروع "شيجياتشوانغ" للتعليم المهني في مقاطعة "هيبي"، والآخر بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروع "لانتشو" للتعليم المهني في مقاطعة "قانسو"، في إطار العمل على ضمان توفير فرص التعليم التقني عالي الجودة لأهالي المقاطعتين، بشكل يستفيد منه نحو 25 ألف شاب من الباحثين عن العمل ونحو 30 ألف من المهنيين والعاملين المهرة كل عام.

وأوضح بيان الصندوق أن المشاريع التي يدعمها تتوافق مع "خطة تحديث التعليم 2035" في الصين، التي تهدف إلى تطوير نظام التعليم وتحديث القوة العاملة وجعلها أكثر مهارة ومواءمة مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.