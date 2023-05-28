( بشري سارة للمقبلين علي الزواج ) أسعار الذهب وعيار 21 اليوم الأثنين 29 / مايو / 2023 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في نهاية جلسة التداولات اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، ما أدى إلى استمرار الانخفاض في أسعار هذا المعدن لليوم الثاني على التوالي في محال الصاغة بالأسواق المصرية.

ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب كجزء من الحركة الطبيعية لأسعار السلع في الأسواق المالية، وقد تأثرت الأسعار بالعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة التي تؤثر على سوق الذهب عالميًا.

ويجدر الإشارة إلى أن الذهب يعد من المعادن الثمينة التي يتم تداولها بشكل واسع في الأسواق المالية، ويعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في الفترات الاقتصادية الصعبة، ومع ذلك، فإن أسعار الذهب تتأثر بالعديد من العوامل، مثل الطلب والعرض على المعدن، والتضخم، والسياسات النقدية، وأحوال الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم من عيار 21، عند 2350 جنيهًا للجرام، ليتراجع خلال تعاملات اليوم الأحد بقيمة 10 جنيهات للجرام، وتفرض محال الصاغة مصنعية على شراء الجرام، بين 80 وحتى 120 جنيهًا.

الذهب اليوم

هبط الذهب اليوم من عيار 24، بقيمة 11 جنيهًا للجرام، ليسجل مستوى 2686 جنيهًا للجرام، وتفرض محال الصاغة مصنعية على شراء الجرام بين 120 وحتى 150 جنيهًا.

أسعار الذهب الآن

بلغت أسعار الذهب الآن من عيار 18، نحو 2014 جنيهًا للجرام، ليتراجع بقيمة 9 جنيهات، وتفرض محال الصاغة مصنعية بين 60 وحتى 80 جنيهًا على شراء الجرام.

سعر جنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب مستوى 18800 جنيه، ليتراجع بقيمة 80 جنيهًا، وبلغ سعر أوقية المعدن الأصفر على المستوى العالمي، نحو 1946 دولارا.

سعر الذهب اليوم الأحد

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد على مستوى جميع الأعيرة وذلك على النحو التالي:-

بلغ سعر الذهب عيار 14، نحو 1566 جنيهًا للجرام

بلغ سعر الذهب عيار 12، نحو 1342 جنيهًا للجرام

يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب ولا سيما الذهب في مصر، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار كالتجار والمقبلين على الزواج، واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث بلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2360 جنيه دون إضافة مصنعية وذلك وسط تذبذب مستمر في سعر الذهب بالسوق المصري.