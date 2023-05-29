جوجل تحتفل بذكري ميلاد عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munif الـ 90 وأهم رواياته

جوجل تحتفل بذكري ميلاد عبد الرحمن منيف Abdul Rahman Munifالـ 90 وأهم رواياته

تحتفل شركة البحث العالمية جوجل حاليًا بذكرى مولد عبد الرحمن بن إبراهيم المنيف، وذلك بتغيير شعارها الخاص. وقد أثار هذا الحدث الكثير من الاهتمام، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن سيرته الذاتية وإنجازاته، ومن خلال موقع "بوابة الفجر"، نسعى إلى توفير بعض المعلومات عن هذا الشخص الرائع، إلى جانب تقديم سيرته الذاتية بشكل كامل.

عبد الرحمن منيف الذي يحتفل جوجل به

عبد الرحمن منيف، هو خبير اقتصادي وأديب وناقد حداثي سعودي الجنسية، ويعد واحدًا من أهم وأفضل الكتاب والروائيين في العالم العربي خلال القرن العشرين، ويعتبر من أشهر رواة سيرة الجزيرة العربية المعاصرة، وقد حصد شعبية كبيرة من الجماهير في الفترة الأخيرة، ولد في دولة عمان، واشتهر بشكل كبير هناك.

كما يعد عبد الرحمن أيضًا مفكرًا وناشطًا سياسيًا حزبيًا، ويتميز منيف بالثقافة العالية والرؤية الواسعة والروحانية العميقة، وساهم بشكل كبير في إثراء الأدب العربي وتعزيز مكانته على المستوى العالمي، وتتميز أعماله الأدبية بالتحليل النفسي الرصين والتعريف بالمجتمعات العربية وتاريخها، كما أنه يعد صوتًا بارزًا في مجال النقد الاجتماعي والسياسي.

وقد أسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والثقافية في العالم العربي، وذلك من خلال أعماله الأدبية الرائعة التي تحاكي الواقع بكل صدق وعمق.

من هو عبد الرحمن منيف ويكيبيديا Abdul Rahman Munif

عبد الرحمن منيف وُلد في دولة عُمان عام 1933، وقضى فترة طفولته في إمارة شرق الأردن، قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية. تلقى تعليمه الأولي في الأردن، ونجح في الحصول على الثانوية العامة عام 1952، بعد ذلك، انتقل إلى العراق والتحق بكلية الحقوق في بغداد، إلا أنه تم إبعاده بقرار سياسي مع مجموعة من الطلاب العرب، ومن ثم، انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بنسلفانيا، وعمل في عدد من المنظمات والمؤسسات الأمريكية، وعند عودته إلى العالم العربي، انخرط في النضال السياسي والاجتماعي، وأصبح من المفكرين والناشطين الحزبيين المؤثرين في المنطقة، وتميزت أعماله الأدبية بالحس الإنساني العالي والتعريف بالمجتمعات العربية وتاريخها، كما أنه كان صوتًا بارزًا في مجال النقد الاجتماعي والسياسي في العالم العربي، وقد أسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والثقافية في المنطقة، وذلك من خلال أعماله الأدبية الرائعة التي تحاكي الواقع بكل صدق وعمق.

حياة عبدالرحمن منيف الشخصية

تزوج عبد الرحمن منيف من السيدة السورية "سعاد قوادري"، ورزقَ الزوجان بثلاثة أبناء ذكور وابنة واحدة.

حقائق عن عبدالرحمن منيف

طُرِدَ من بغداد وهو طالب في كلية الحقوق نتيجة نشاطه السياسي واعتراضه على توقيع نوري السعيد على اتفاقية حلف بغداد عام 1955.

كان عبد الرحمن منيف عضوًا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي حتى مؤتمر حمص عام 1962، عندما قرر إنهاء علاقته بالحزب والابتعاد عنه.

كان توجهه السياسي معارضًا للهيمنة الغربية المتمثلة بالإمبريالية العالمية ورفض الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بالرغم من معارضته لنظام صدام حسين.

سحب منه جواز السفر السعودي عام 1963.

بيانات أخرى عن عبدالرحمن منيف

اسم الأب: إبراهيم منيف.

اسم الزوجة: سعاد قوادري.

أسماء الأولاد: عزّة وياسر وهاني وليلى.

الديانة: مسلم.

الأصل: من أصول سعودية تِبعًا لنسب والده، ومن أصول عراقية تِبعًا لنسبِ والدته.

أبرز أعماله: المؤلفات:

رواية "الأشجار واغتيال مرزوق" عام 1973.

رواية "شرق المتوسط" عام 1975.

كتاب "مدن الملح: التيه"، كتاب "مدن الملح: الأخدود".

كتاب "مدن الملح: تقاسيم الليل والنهار".

كتاب "مدن الملح: المنبت".

كتاب "مدن الملح: بادية الظلمات".

كتاب "عروة الزمان الباهي"، كتاب "ام النذور".

كتاب "الديمقراطية أولًا.. الديمقراطية دائمًا".

كتاب "الآن هنا".

كتاب "سباق المسافات الطويلة".

كتاب "الأشجار واغتيال مرزوق".

كتاب "حين تركنا الجسر".

كتاب "إعادة رسم الخرائط".

كتاب "القراءة والنسيان: الخروج من مدن الملح".

ثلاثة أجزاء من كتاب "أرض السواد".

كتاب "سيرة مدينة: عمان في الأربعينات".

كتاب "النهايات".

كتاب "الباب المفتوح".

كتاب "بين الثقافة والسياسة".

أعمال أخرى: