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بداية اليوم الجديد .. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 بعد آخر نزول في بداية التعاملات

بداية اليوم الجديد.. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 بعد آخر نزول في بداية التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر

سُجِّلَ ارتفاعٌ ملحوظٌ في أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 29 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر التي تتمُّ مراجعتها يوميًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2702 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2477 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2365 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2027 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1576 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 18920جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 مايو 2023
سعر الذهببيعشراء
عيار 242702 جنيهًا2674 جنيهًا
عيار 222477 جنيهات2451 جنيهًا
عيار 212365 جنيهًا2340 جنيهًا
عيار 182027 جنيهًا2005 جنيهًا
عيار 141576 جنيهًا1560 جنيهًا
عيار 121351 جنيهًا1337 جنيهًا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع الدولار بعد اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي من التوصُّل إلى صفقة في مفاوضات سقف الديون الأمريكية، وفي المعاملات الفورية، استقر سعر الذهب اليوم الأحد عند 1945.74 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.25%، فيما استقر سعر الذهب في العقود الآجلة عند 1946.10 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 0.12%.

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