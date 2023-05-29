بداية اليوم الجديد .. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 بعد آخر نزول في بداية التعاملات

سُجِّلَ ارتفاعٌ ملحوظٌ في أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 29 مايو 2023، وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر التي تتمُّ مراجعتها يوميًا.

أسعار الذهب اليوم الاثنين وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2702 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2477 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2365 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2027 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1576 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 18920جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 مايو 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2702 جنيهًا 2674 جنيهًا عيار 22 2477 جنيهات 2451 جنيهًا عيار 21 2365 جنيهًا 2340 جنيهًا عيار 18 2027 جنيهًا 2005 جنيهًا عيار 14 1576 جنيهًا 1560 جنيهًا عيار 12 1351 جنيهًا 1337 جنيهًا

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع الدولار بعد اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي من التوصُّل إلى صفقة في مفاوضات سقف الديون الأمريكية، وفي المعاملات الفورية، استقر سعر الذهب اليوم الأحد عند 1945.74 دولار للأونصة، بارتفاع نسبته 0.25%، فيما استقر سعر الذهب في العقود الآجلة عند 1946.10 دولار للأونصة، بزيادة نسبتها 0.12%.