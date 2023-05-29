ads

الدولار في السوق السوداء ينهار .. سعر الدولار اليوم الجديد للعملة الأمريكية في البنوك

الدولار في السوق السوداء ينهار.. سعر الدولار اليوم الجديد 29 / مايو / 2023 للعملة الأمريكية في البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنوك حالة من الهدوء في سعر الدولار، في حين ارتفع معدل البحث بين المواطنين خلال الأيام الأخيرة لمعرفة سعر الدولار بالتحديث المباشر.

وتقدم «بوابة الفجر» في السطور التالية للمواطنين في إطار خدماتها الإخبارية تحديث سعر الدولار لحظة بلحظة في البنوك اليوم الاثنين 29 مايو، بالتزامن مع ثانى يوم عمل.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 29 مايو 2023

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الاثنين 29 مايو 2023:

سعر الدولار اليوم

ثبات في سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29 مايو:

سعر الدولار اليوم مصر

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29 مايو 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم الاثنين 29 مايو 2023:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو في بنك مصر:

سعر الدولار اليوم مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الاثنين 29 مايو، استقرارا نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 29مايو 2023 في البنك التجارى الدولى:

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في بنك التجاري الدولى اليوم الاثنين 29 مايو، ثباتا نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار، واصل سعر الدولار الحفاظ على استقراره في آخر تحديث للبنوك المصرية اليوم الأحد 28 مايو 2023، وذلك في أول أيام التعاملات الأسبوعية، كما استقر سعر الدولار حسب مؤشر جوجل، إذ سجلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري نحو30.90 جنيه

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 28 مايو 2023
البنوك المصريةبيعشراء
البنك المركزي المصري30.94 جنيه30.84 جنيه
البنك الأهلي المصري30.85 جنيه30.75 جنيه
بنك مصر30.85 جنيه30.75 جنيه
البنك التجاري الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك الإسكندرية30.93 جنيه30.83 جنيه
بنك التعمير والإسكان30.95 جنيه30.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي30.95 جنيه30.90 جنيه
بنك الكويت الوطني30.95 جنيه30.85 جنيه
البنك العربي الإفريقي الدولي30.95 جنيه30.85 جنيه
بنك البركة الإسلامي30.95 جنيه30.85 جنيه

 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في السوق السوداء في مصر سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء مصر فايف سعر الدولار في مصر سعر الدولار فى البنوك السوق السوداء للدولار في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم الدولار في البنك الدولار في السوق السوداء الدولار فى مصر الان الدولار اليوم فى البنك الاهلي المصري اسعار العملات اليوم أعلى سعر للدولار الدولار اليوم الخميس اسعار الذهب اليوم سعر اليورو مقابل الجنيه
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

موقف حمدي فتحي من المشاركة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. توتر تجار السوق السوداء.. وسعر الدولار اليوم 27 مايو "بيع وشراء "

سعر الذهب اليوم الأحد 28-5-2023 في مصر بعد التراجع |كواليس انهيار المعدن الأصفر بالصاغة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الهبوط يضرب المعدن الأصفر.. انخفاض كبير في أسعار الذهب يُربك محلات الصاغة ومفاجأة في سعر عيار 21

سعر الدولار الآن|الجنيه يتحدى العملة الأمريكية..واختناق في السوق السوداء

الذهب يزداد بريقا في مصر| آخر تطورات أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقما جديدا

بداية اليوم الجديد.. سعر الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 بعد آخر نزول في بداية التعاملات