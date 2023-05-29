الدولار في السوق السوداء ينهار.. سعر الدولار اليوم الجديد 29 / مايو / 2023 للعملة الأمريكية في البنوك

الدولار في السوق السوداء ينهار .. سعر الدولار اليوم الجديد للعملة الأمريكية في البنوك

شهدت بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 مايو 2023 في البنوك حالة من الهدوء في سعر الدولار، في حين ارتفع معدل البحث بين المواطنين خلال الأيام الأخيرة لمعرفة سعر الدولار بالتحديث المباشر.

وتقدم «بوابة الفجر» في السطور التالية للمواطنين في إطار خدماتها الإخبارية تحديث سعر الدولار لحظة بلحظة في البنوك اليوم الاثنين 29 مايو، بالتزامن مع ثانى يوم عمل.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 29 مايو 2023

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الاثنين 29 مايو 2023:

سعر الدولار اليوم

ثبات في سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29 مايو:

سعر الدولار اليوم مصر

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29 مايو 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم الاثنين 29 مايو 2023:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو في بنك مصر:

سعر الدولار اليوم مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الاثنين 29 مايو، استقرارا نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 29مايو 2023 في البنك التجارى الدولى:

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في بنك التجاري الدولى اليوم الاثنين 29 مايو، ثباتا نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار، واصل سعر الدولار الحفاظ على استقراره في آخر تحديث للبنوك المصرية اليوم الأحد 28 مايو 2023، وذلك في أول أيام التعاملات الأسبوعية، كما استقر سعر الدولار حسب مؤشر جوجل، إذ سجلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري نحو30.90 جنيه

سعر الدولار الآن