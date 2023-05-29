دكتور شيماء فوزي تكتب: المخاطر التي تواجه الأفكار الريادية والقرارات الاستثمارية

المشروع الريادي هو لرائد اعمال وهو من يتصدي لإقامة مشروعي انتاجي أو خدمي يخطط لة وينفذه بنفسة ويتصدي لمخاطرة ويتحمل مسؤليتة ليتحقق علي ارض الواقع فهو راءد اعمال، تواجة الافكار والمشاريع الريادية الصغيرة عدد من المخاطر المتنوعة والمتجدد مثل، البدء بفكرة ريادية دون دراسة جدوي مناسبة وعدم دقة أو كفاية المعلومات عن الفكرة الريادية أو المشروع الريادي، أو تنفيذ فكرة لا تتوافق مع ميول واتجاهات وقدرات صاحب المشروع، عدم وجود مؤشرات اولية بتوافر مقومات نجاح المشروع، من المخاطر غياب البيانات والمعلومات عن النشاط أو القطاع أو الصناعة، عدم تحديد السوق المستهدف والعميل المستهدف بدقة والوصول الية بالخدمة أو السلعة المقدمة، ايضا المخاطر غياب دور الداعمين للمشروع،ومن اهم المخاطر عدم تحديد التحديات المحتملة ومصادرها وكيفية التعامل معها.

الضرائب والنظام الضريبي غير واضح البيانات وخاصة في الدول النامية حيث عدم شفافية المعلومات مما يعطل عمل الجهات الضريبية، المنافسةالسوقية والمنافسين من اهم التحديات للمشروعات الريادية، وايضا معدلات التضخم العالية، التمويل والجهات الممولة أو المقرضة وعدم توافرها من المخاطر التي تواجة المشروعات.

ومن الملاحظ انة مع تعدد وتنوع التحديات والمخاطر التي يمكن ان تواجة الفكرة الريادية أو المشروع الريادي، الا انة من الملاحظ ايضا ان غالبية هذه المخاطر لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيانات والمعلومات عن الفكرة الريادية.

بما يؤكد اهمية وخطوة المعلومات كمصدر رئيسي للمخاطر والتحديات التي تواجه رائد الأعمال.

الدكتورة / شيماء فوزي عزيز