جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الأديب والروائي عبد الله المنيف

يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم بذكرى ميلاد الراحل عبد الرحمن بن إبراهيم المنيف (مايو 1933 - يناير 2004م،) هو خبير اقتصادي وأديب وناقد حداثي سعودي.

عُد الراحل واحدًا من أهم الكُتاب والرِوائيين العرب خلال القرن العشرين، وأشهر رُواة سيرة الجزيرة العربية المُعاصرة، وأحد أعمدة السرد العربي البارزة في العصر الحديث.

ينتمي إلى بلدة قصيبا الواقعة على طريق عيون الجوى ‹شمال إمارة منطقة القصيم› في وسط الجزيرة العربية، السعودية.

كان والده ‹إبراهيم العلي المنيف، ت. 1355ھ› من كبار تجار نجد (العقيلات) الذين اشتهروا برحلات التجارة بين القصيم والعراق، والشام.

عُرِف ‹عبد الرحمن مُنيف وهذا اسم شهرته،› مفكرًا وناشطًا سياسيًا -حزبيًا- ثم خبيرًا اقتصاديًا ‹حاصلًا على درجة الدكتوراه، وكاتبًا صحفيًا ‹محبًا للفن التشكيلي،› ثم مؤلّفًا روائيًا منصرفًا عن أعمال الصحافة، وقاصًا، وكاتب سيرِ.

تكريمه الثقافي

حاز على جائزة العويس الثقافية في دورتها الثانية عام 89م، وحصل على جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي في دورته الأولى عام 98م.

جرى خلال شهر شباط (فبراير) 2005 عقد الدورة الثالثة لملتقى القاهرة للإبداع الأدبي بعنوان «الرواية والتاريخ» وأهديت إلى اسم الراحل مُنيف تكريما لاسمه باعتباره الفائز الأول بالجائزة في دورتها الأولى، وتخليدا لأعماله.

وفاته

توفي عن عمر ناهز السبعين عاما، وعلى إثر أزمة قلبية، غيَّب الموت الأديب السعودي في مدينة دمشق يوم السبت غرة شهر ذو الحجة لعام 1424 هجرية ‹الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) لعام 2004م› بعد ترحال ومناف طويل.