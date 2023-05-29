عاجل| أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يعاود الارتفاعات بالرغم من الهبوط العالمي

افتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاثنين 29 مايو على ارتفاعات جديدة بعد ان كانت قد شهدت اننخفاضات قوية على مدار تعاملات الاسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين:

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر اليوم بقيمة 15 جنيها ليصل إلى مستويات التالية:

سعر الذهب اليوم:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 2702 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار22 نحو 2477 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 2365 جنيها للجرام

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 2027 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب في مصر اليو م

سجل سعر الجنيه الذهب بمصر اليوم نحو 18920 جنيها.

أسعار الذهب عالميا:

وتراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين عالميا بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأوقية.