محمد نعيم يحصل على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية

حصل الدكتور محمد عبدالعليم المدرس بكلية الطب بجامعة الزقازيق على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية، بدراسة علمية متميزة تناولت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللاسلكية والروبوتات والمعدات التنظيرية والتي أخذت تشق طريقها إلى مجالات الطب المختلفة، ومن بينها جراحة المسالك البولية والتناسلية.

فمن خلال ما يسمي بـــ "تنظير البطن"، أو جراحة "ثقب المفتاح" وهي جراحة طفيفة التوغل وتُستخدم كبديل للجراحة المفتوحة التقليدية، يمكن من خلالها إجراء العمليات التي كانت تدفع الأطباء بإجراء فتحات أكبر بكثير، مما كان يترتب عنه آلام كبيرة وفترات نقاهة أطول من خلال فتحات صغيرة (جروح).

هذا وقد تشكلت لجنة الحكم والمناقشة على هذه الدراسة العلمية المتميزة من كوكبة من أساتذة طب وجراحة ومناظير المسالك البولية بكلية الطب جامعة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالعليم حصل من قبل على عضوية الجمعية المصرية والأمريكية والأوروبية لجراحي المسالك البولية، ويعمل مستشارا طبيًا لجمعية الجيب الأفريقي لمناظير المسالك البولية.