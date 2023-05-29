ads

محمد نعيم يحصل على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية

محمد نعيم يحصل على
محمد نعيم يحصل على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك ا

حصل الدكتور محمد عبدالعليم المدرس بكلية الطب بجامعة الزقازيق على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية، بدراسة علمية متميزة تناولت التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللاسلكية والروبوتات والمعدات التنظيرية والتي أخذت تشق طريقها إلى مجالات الطب المختلفة، ومن بينها جراحة المسالك البولية والتناسلية.

 فمن خلال ما يسمي بـــ "تنظير البطن"، أو جراحة "ثقب المفتاح" وهي جراحة طفيفة التوغل وتُستخدم كبديل للجراحة المفتوحة التقليدية، يمكن من خلالها إجراء العمليات التي كانت تدفع الأطباء بإجراء فتحات أكبر بكثير، مما كان يترتب عنه آلام كبيرة وفترات نقاهة أطول من خلال فتحات صغيرة (جروح).

هذا وقد تشكلت لجنة الحكم والمناقشة على هذه الدراسة العلمية المتميزة من كوكبة من أساتذة طب وجراحة ومناظير المسالك البولية بكلية الطب جامعة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالعليم حصل من قبل على عضوية الجمعية المصرية والأمريكية والأوروبية لجراحي المسالك البولية، ويعمل مستشارا طبيًا لجمعية الجيب الأفريقي لمناظير المسالك البولية. 

محمد نعيم يحصل على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية
محمد نعيم يحصل على درجة الدكتوراه في جراحة ومناظير المسالك البولية والتناسلية
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر رسميا

عاجل| أسعار الذهب اليوم.. إلحق بيع عيار 21 يهبط من جديد والتجار: الخسائر ستستمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 29-5-2023 في محافظة الدقهليه

عاجل| أسعار الدولار اليوم.. بنك عالمي: التعويم غير مجدي والسوق السوداء تشهد عمليات بيع لتقليل الخسائر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل.. توتر تجار السوق السوداء.. وسعر الدولار اليوم 27 مايو "بيع وشراء "

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

عاجل| أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يعاود الارتفاعات بالرغم من الهبوط العالمي