اعرف نتيجتك ~ نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يشهد بحث الطلاب في محافظة أسوان عن بوابة أسوان التعليمية ونتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 زيادة ملحوظة يومًا بعد يوم، وذلك بعد أن انتهوا من امتحاناتهم بنجاح في الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين، ينتظرون موعد إعلان النتائج ويتساءلون عنه بشدة ومن المتعارف عليه أنه بعد اعتماد النتيجة من قبل السيد الوزير أشرف عطية، محافظ محافظة أسوان، ستعلن وزارة التربية والتعليم عن إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ونأمل أن تكون النتيجة مرضية وتعكس جهود الطلاب والمعلمين في الفصل الدراسي الثاني، وأن تمهد الطريق للطلاب لمواصلة دراستهم بنجاح وتحقيق أهدافهم الأكاديمية. وسيتم تأكيد النتائج من قبل الجهات المختصة في المحافظة، وسيتم تقديم الدعم والمساندة اللازمة للطلاب الذين يحتاجون إليها لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل، وننصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة أسوان التعليمية للاطلاع على أي تحديثات حول موعد إعلان النتيجة، ويمكن للطلاب والطالبات البحث عن النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس عندما تتم إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن بوابة أسوان التعليمية ستكون المصدر الرسمي لنتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة أسوان، وذلك عقب اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ محافظة أسوان، اللواء أشرف عطية، وأوضحت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة على البوابة الإلكترونية بعد انتهاء عمليات رصد درجات الطلاب في محافظة أسوان.

ومن خلال بوابة أسوان التعليمية، سيتمكن الطلاب والطالبات من الحصول على النتيجة بسهولة ويسر، حيث يمكنهم البحث عن النتائج باستخدام رقم الجلوس والاسم، وسيتم توفير الرابط المباشر للبوابة على موقعنا الإلكتروني نجوم مصرية لتسهيل عملية الوصول إلى النتيجة. وتهيب الوزارة بالطلاب والطالبات بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة أسوان التعليمية للاطلاع على أي تحديثات حول موعد إعلان النتيجة.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان الترم الثاني

كما قما بالإشارة في السابق أن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة أسوان لم يتم إعلانها حتى الآن، وقالت الوزارة إن النتيجة سوف تظهر بعد أن يعلن السد المحافظ أنه قد اعتمدها، إذ أنه يمكن بعد ذلك للطلاب معرفة النتيجة، باتباعهم الخطوات التي أوضحتها الوزارة، وهي: