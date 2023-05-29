عاجل| رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. ظهرت الآن

يتزايد الاهتمام والبحث من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان عن بوابة أسوان التعليمية ونتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، خاصة بعد مرور 10 أيام على انتهاء امتحانات الترم الثاني 2022/2023 التي بدأت في 13 مايو وانتهت في 18 مايو. وينتظر الطلاب اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، وإعلانها عبر بوابة أسوان التعليمية أو البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان، حيث ستتاح للطلاب البحث عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

ويسعى موقع بوابة الفجر دائمًا بنشر جميع الأخبار والمعلومات التي تهم المتابعين في مختلف المجالات، ولذلك نوفر لكم في هذا السياق موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة أسوان، بالإضافة إلى رابط البوابة الإلكترونية التي سيتم من خلالها الاطلاع على النتائج فور إعلانها.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة في الأيام القليلة المقبلة من قبل السيد محافظ أسوان، وسيتم إعلانها على الفور عبر البوابة الإلكترونية، ويمكن البحث عنها باستخدام الاسم ورقم الجلوسنوفر رابطًا مباشرًا للبوابة الإلكترونية على موقعنا لتسهيل عملية الوصول إلى النتيجة بسهولة ويسر. وننصح الطلاب والطالبات بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة أسوان التعليمية للاطلاع على أي تحديثات حول موعد إعلان النتيجة. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في محافظة أسوان التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يسعى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان إلى الحصول على رابط بوابة أسوان التعليمية لنتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، حيث تعتبر هذه البوابة المصدر الرسمي للإعلان عن النتائج في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويمكن الاستعلام عنها بمجرد الإعلان والاعتماد الرسمي لها.

للدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط

كتابة الاسم رباعي لطالب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.

إدخال رقم جلوس الطالب.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

ويمكن الوصول إلى رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان عبر الرابط المباشر المتاح على موقعنا، لتسهيل عملية الوصول إلى النتيجة بسهولة ويسر. ينصح الطلاب والطالبات بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة أسوان التعليمية للاطلاع على أي تحديثات حول موعد إعلان النتيجة، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في محافظة أسوان التوفيق والنجاحفي حياتهم الأكاديمية والمهنية.

نود الإشارة إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسوان الترم الثاني لعام 2023 لم تُعلَن حتى الآن، ولكن عندما يتم اعتمادها من قبل محافظ أسوان ووكيل وزارة التربية والتعليم، سيتم إعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان عبر رابط البوابة الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات السابقة التي ذكرناها في الفقرة السابقة. وستتاح للطلاب، البحث عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان

أوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سيكون خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وتعمل كافة الإدارات والهيئات التعليمية في هذا التوقيت على ختام جميع الخطوات التي يجب مرور ورقة الامتحان عليها، وذلك للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2023 في محافظة أسوان.

وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة أسوان التعليمية وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيتاح للطلاب البحث عن النتيجة باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وننصح الطلاب والطالبات بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وبوابة أسوان التعليمية للاطلاع على أي تحديثات حول موعد إعلان النتيجة، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في محافظة أسوان التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية والمهنية.