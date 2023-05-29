“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الثالث الاعدادي الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر aswan.gov.eg

يترقب جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم في محافظة أسوان بفارغ الصبر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك بعد مرور نحو أسبوع من انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في أسوان. ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي رسميا في أسوان فور اعتمادها من المحافظ.

وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة أسوان التعليمية وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وستتاح للطلاب والطالبات البحث عن النتيجة باستخدام الاسمورقم الجلوس.

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نحن نقدم لكم رابط بوابة أسوان التعليمية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة أسوان، بإمكانكم البحث عن النتيجة باستخدام الرقم الخاص بالجلوس أو باستخدام الاسم. ويأتي هذا الإعلان بعد إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل اللواء "أشرف عطية" محافظ أسوان، وذلك بعد انتهاء امتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، ومن المتوقع أن تعلن مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان عن النتيجة رسميًا قريبًا بعد اعتمادها من قبل المحافظ، وستتم الإعلان عنها عبر بوابة أسوان التعليمية أو الموقع الرسمي لمحافظة أسوان.

ويشار إلى أن أعمال لجان تقدير الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان قد بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 يوم الخميس الماضي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان بالاسم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان عن أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول 2023 بالاسم فور انتهاء الكنترول من أعماله، وسيتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ بعد ذلك، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية. وسيتم الإعلان عن النتيجة أيضًا عبر بوابة أسوان التعليمية فور اعتمادها رسميًا، وسيتم توفير رابط رسمي للحصول على النتيجة بعد اعتمادها من قبل المحافظ.

الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة اسوان

ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني.

ثم قم بإدخال رقم الجلوس

بعد ذلك قم بالضغط على عرض النتيجة.

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول

يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان الاستعلام عن نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية عبر بوابة أسوان التعليمية. كما يمكنهم استعلام نتيجة مدرسة كاملة أو إدارة تعليمية كاملة أو حتى المحافظة كاملة في الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، عن طريق زيارة موقع "الفجر"، ويعرض الموقع أيضًا قائمة الأوائل على المدرسة وعلى الإدارة التعليمية وعلى المحافظة، بالإضافة إلى عرض قائمة أوائل المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023.

توزيع درجات الطلاب للصف الثالث الاعدادى الترم الثاني