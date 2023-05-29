رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

ستعتمد الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة بعد وقت قصير من الآن، وسيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2023، بما في ذلك توزيع درجات الطلاب والطالبات في المحافظة.

وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتيجتهم من خلال الرابط الذي سيتم الإعلان عنه رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم الفني. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل متزامن في جميع المدارس بالمحافظة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على الرابط المعلن عنه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 برقم الجلوس الترم الثاني من خلال الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سيتم تشغيله فور إعتماد النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة الترم الأول

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١١٢٦٤٩ طالبا وطالبة، بنسبة نجاح ٧٦.٥ ٪.

اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ١٤٣٢ طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٩٩.٩ ٪.

واعتمدت الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ ٪.وتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

وقال يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

وتبدأ مديرية التربية والتعليم في البحيرة في تلقي التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة اعتبارًا من اليوم التالي لإعداد النتيجة ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر مركز الفتيات الرياضي أمام مضرب الأرز بدمنهور.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

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