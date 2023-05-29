الآن رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة (بالاسم ورقم الجلوس)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة (بالاسم ورقم الجلوس)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة (بالاسم ورقم الجلوس)، من المتوقع أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات التي تجرى داخل 18 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة. وقد شهدت الساعات الماضية إقبالًا غير مسبوقٍ على محركات البحث المختلفة للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، وذلك بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 خلال الأسبوع الماضي من شهر مايو الجاري.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

بعد انتهاء رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في محافظة البحيرة، يمكن لكل طالب وطالبة إدخال اسمهم ورقم جلوسهم للاطلاع على نتيجتهم عند ظهورها. وقد قام 121،487 طالب وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة في 18 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى 1،630 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية المهنية داخل 18 لجنة، و39 طالب وطالبة من التربية الخاصة، منهم 39 صم وضعاف السمع في 4 لجان، و18 طالب وطالبة من المكفوفين في لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور. يجب على الطلاب والطالبات الانتظار حتى ظهور نتائجهم للاطلاع عليها من خلال إدخال اسمهم ورقم جلوسهم في النظام المخصص لذلك.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن اعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ١١٢٦٤٩ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح ٧٦.٥ ٪. كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ١٤٣٢ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح ٩٩.٩ ٪. وتم اعتماد الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ ٪. وأشادت نائب المحافظ بالطلاب على نجاحهم الكبير، وقدمت لهم التهنئة على جهودهم المثمرة في الدراسة. وأكد يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة للتأكد من صحة النتائج. يتمنى الجميع للطلاب المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

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موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني

سيتم الاعلان عنت نتيجة الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني، حيث صرح “يوسف الديب”، وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظة البحيرة، أن أعمال التصحيح في الكنترولات بدأت في جميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية، تمهيدًا للإنتهاء من عمليات التصحيح في اسرع وقت وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة البحيرة مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم عبر موقع الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بمحافظة البحيرة.

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الاعدادي تسير بشكل جيد، داخل كنترول الشهادة الإعدادية فى جميع الإدارات التعليمية داخل المحافظة، لتجهيز ننتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني، مؤكدا أنه يتم مراجعة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات أولا بأول، حتى يحصل الطلاب على حقوقهم الكاملة، وأوضح أنه عقب الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات، سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، على الدكتور “نهال بلبع” نائب محافظ البحيرة من أجل اعتمادها، حتى تكون جاهزة أمام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة خلال منتصف الأسبوع المقبل.