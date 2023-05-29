ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة عبر بوابة الفجر

تم الإعلان عن اعتماد الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة بنسبة نجاح بلغت 84٪، وهو ما يعكس جهود الطلاب والطالبات وتفانيهم في الدراسة وإتمام الامتحانات بنجاح. وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على نتيجتهم من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ونشير إلى أن هذه النسبة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المدارس والأسر والمعلمين والطلاب والطالبات خلال الفترة الدراسية، وتعد دليلًا على النجاح الذي تحقق في مجال التعليم في محافظة البحيرة. ويجب علينا جميعًا أن نشكر ونقدر جهود الجميع في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على تفاصيل درجات الطلاب والطالبات في المحافظة من خلال الرابط المعلن عنه رسميًا، والذي يمكن الوصول إليه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفني. وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم بمجرد إدخال رقم الجلوس الخاص بهم على الموقع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 برقم الجلوس الترم الثاني من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة.

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84 ٪.

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى 2022-2023 بنسبة نجاح 84 ٪، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112721 طالبا وطالبة نجح منهم 94152.

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451طالبًا وطالبة.

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.

هذا وتتقدم الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح.

ومن جانبه، أوضح أ / يوسف الديب- مدير مديرية التربية والتعليم بـ البحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقه، لافتًا أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من السبت 3 / 6 /2023 ولمدة خمسة عشر يوما بمقر الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة الترم الأول

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين ١١٢٦٤٩ طالبا وطالبة، بنسبة نجاح ٧٦.٥ ٪.

اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ١٤٣٢ طالبًا وطالبة بنسبة نجاح ٩٩.٩ ٪.

واعتمدت الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠ ٪.وتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

وقال يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم، إن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه البحيرة، محافظة البحيرة، البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي البحيرة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه البحيرة، الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه البحيرة، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة».

