ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 عبر بوابة الفجر ، تلقت محركات البحث المختلفة في الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا للحصول على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة حيث يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب بجميع مراكز ومدن المحافظة على نتيجة الشهادة الإعدادية.

تم الإعلان منذ لحظات عن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2022-2023 في محافظة البحيرة، حيث اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة النتيجة بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق.

وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة بلغ 112721 طالبا وطالبة، وحقق عدد كبير منهم النجاح حيث وصل إجمالي عدد الناجحين 94152 بنسبة نجاح بلغت 84%.

وتوفر بوابة الفجر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة البحيرة، حيث يمكنهم الاطلاع على النتيجة من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس بالدخول على الرابط التالي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44 ٪ حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالبًا وطالبة وكذلك الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 ٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8 ٪.

وتقدمت الدكتورة نهال بلبع بخالص التهنئة لجميع الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

ومن جانبه أوضح يوسف الديب - مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، لافتًا أنه سيتم قبول التظلمات اعتبارا من يوم السبت الموافق ٣ /٦ /٢٠٢٣ولمده خمسة عشر يوما على أن يتم التقدم وتحديد ميعاد الاطلاع بالإدارات التعليمية.

كما قام يوسف الديب بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة وتهنئتهم على تحقيق تلك المراكز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية القادمة.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

ويقوم كل طالب وطالبة فقط بإدخال الاسم ورقم الجلوس حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وستطاع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من عملية الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة فور امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية يوم 20 الموافق يوم السبت من الشهر الجاري.



كما قام 121 ألفا و487 طالبا وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية ( حوالى 1630 ) طالبا وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالبا وطالبة من التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع - و18 طالبا وطالبة من المكفوفين ) داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و15 طالبا مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور ).

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بدأت منذ يوم السبت 14 من الشهر الجاري مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية وانتهت مع مادة اللغة الإنجليزية يوم السبت 20 مايو الجاري.

إعلان نتيجة الشهادة الإأعدادية 2023

وتحرص "بوابة الفجر" على نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

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