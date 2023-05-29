لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 [الترم الثاني]

ظهرت الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 [الترم الثاني] ويمكنكم عبر موقع الفجر الاطلاع على النتيجة حصريا، أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، عن اعتماد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2022-2023، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112،721 طالبا وطالبة، ونجح منهم 94،152 بنسبة نجاح بلغت 84%.

وتوفر جريدة "الفجر" نتائج الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة البحيرة، حيث يمكنهم الاطلاع على النتيجة من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس على الرابط التالي.

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، عن اعتماد نتائج امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2022-2023، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 112،721 طالبا وطالبة، ونجح منهم 94،152 بنسبة نجاح بلغت 84%. كما تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية المهنية والشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف السمع، حيث بلغت نسبة النجاح 76.44% و93.3% و94.8% على التوالي.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 [الترم الثاني]

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع بالتهنئة لجميع أبنائها الطلاب على نجاحهم الكبير، متمنية لهم المزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم الدراسية. وأكد أ / يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أن جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بدقة عالية، وأنه سيتم قبول التظلمات بدءًا من السبت 3 يونيو 2023 وحتى 15 يونيو 2023 في مقر الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

ويمكن للطلاب الذين أرادوا الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة للعام الدراسي 2022-2023، الدخول على الموقع الرسمي للإدارة التعليمكن للطلاب الذين يرغبون في الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة للعام الدراسي 2022-2023، الدخول على الموقع الرسمي للإدارة التعليمية، حيث تم اعتماد النتائج بنسبة نجاح 84% للشهادة الإعدادية العامة، و76.44% للشهادة الإعدادية المهنية، و93.3% للشهادة الإعدادية للمكفوفين، و94.8% للشهادة الإعدادية لذوي الصم وضعاف السمع.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

وتتوفر خدمة الاستعلام عن النتيجة على الموقع الرسمي للإدارة التعليمية بإدخال رقم الجلوس أو الاسم. ويمكن للطلابات الذين يرغبون في الاطلاع على نتائجهم الحصول عليها من المدرسة التي يدرسون بها أو من خلال الاتصال بالإدارة التعليمية في المحافظة. ويجب على الطلاب أن يتذكروا أن النجاح يتطلب الجهد والتفاني، وأن النتائج لا تعكس إلا جزءًا صغيرًا من مستواهم العام، وعليهم الاستمرار في العمل على تحسين مهاراتهم ومعرفتهم في المستقبل.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي من الانتهاء من عملية الإمتحانات للفصل الدراسي الثاني بمحافظة البحيرة فور امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية يوم 20 الموافق يوم السبت من الشهر الجاري.

كما قام 121 ألفا و487 طالبا وطالبة بأداء الامتحانات داخل 668 لجنة فى 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية المهنية ( حوالى 1630 ) طالبا وطالبة داخل 18 لجنة و39 طالبا وطالبة من التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع - و18 طالبا وطالبة من المكفوفين ) داخل 5 لجان (39 صم وضعاف سمع داخل اربع لجان و15 طالبا مكفوفين داخل لجنة واحدة بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور ).

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة بدأت منذ يوم السبت 14 من الشهر الجاري مع مادة اللغة العربية والتربية الدينية وانتهت مع مادة اللغة الإنجليزية يوم السبت 20 مايو الجاري.