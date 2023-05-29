ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2023 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة.. تم الإعلان قبل قليل عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة البحيرة، حيث اعتمدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة - النتيجة بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق، وأظهرت النتائج أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة بلغ 112721 طالب وطالبة، وحقق 94152 منهم النجاح بنسبة نجاح وصلت إلى 84٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة

وفي السطور التالية، توضح «بوابة الفجر» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة، وكيفية الحصول عليها.

موقع وزارة التربية والتعليم محافظة البحيرة برقم الجلوس الترم الثاني

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة عبر رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ووفقًا لما أعلنه يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تبدأ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة اعتبارًا من السبت 3-6-2023، ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023 بالاسم

يذكر أن نائب محافظ البحيرة اعتمدت أيضًا نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 1451 طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94.8٪.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 المجموع الكلي من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة على الأقل بنسبة 50%، وتوزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة- إجمالي نهاية العام، كالآتي:

درجات اللغة العربية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة 80 درجة درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة 60 درجة درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة 40 درجة درجات الرياضيات بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة 60 درجة درجات العلوم بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة 40 درجة المجموع الكلي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة 280 درجة

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه البحيرة، محافظة البحيرة، البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي البحيرة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه البحيرة، الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه البحيرة، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة».