رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 البحر الأحمر

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في المحافظة. وأوضح منير أن النتائج سوف تظهر إلكترونيًا بعد اعتمادها بشكل رسمي، وستكون متاحة للطلاب والطالبات للاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، ومن خلال المدارس المختلفة في المحافظة.

ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في المحافظة يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، حيث شارك العديد من الطلاب والطالبات في هذه الامتحانات وعملوا بجد واجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق في دراستهم.

ونشجع جميع الطلاب والطالبات في محافظة البحر الأحمر على الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في الدراسة، وتطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق أهدافهم وتحقيق أحلامهم في المستقبل. ونتمنى لهم جميعًا التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية والمهنية، ونثمن جهودهم وتفانيهم في الدراسة والتحصيل العلمي.

ونتطلع لظهور النتائج الرسمية قريبًا، ونؤكد على أهمية النتائج في مسيرة التعليم وتحديد مسار الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية اللاحقة. ونشجع جميع المعلمين والأهل على دعم الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الحاسمة من حياتهم التعليمية، وتشجيعهم على المضي قدمًا في طريق التعليم والتحصيل العلمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر الترم الثاني

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بأنه من المتوقع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة اللازمة لتأكيد الدقة والشفافية في نتائج الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية مراعاة الدقة في عملية المراجعة والرصد، حتى يتمكن الطالب من الحصول على حقوقه بشكل كامل، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير المتبعة في العملية التعليمية. ويهدف ذلك إلى ضمان توفير نتائج دقيقة وموثوقة للطلاب والطالبات، حتى يتمكنوا من معرفة مدى تحقيقهم لأهدافهم وتطلعاتهم التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عملية المراجعة والرصد تتطلب مراعاة القواعد والمعايير المتبعة في العملية التعليمية، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في التقييم. ويتم تنفيذ هذه العملية بأسلوب دقيق ومنهجي، لتأكيد النتائج والتأكد من صحتها قبل إعلانها بشكل رسمي.

وأخيرًا، يعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية من المحطات الهامة في حياة الطلاب والطالبات، حيث يتلقون تقييمًا شاملًا لمستواهم الدراسي ويتمكنون من تحديد مسارهم التعليمي المستقبلي. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات في محافظة البحر الأحمر التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية والمهنية، ونشجعهم على الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في الدراسة، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم التعليمية. ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة ويسر عند ظهورها رسميًا، ويمكنهم الحصول على المزيد من المعلومات والإرشادات من خلال مدارسهم.

انتهاء تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني البحر الأحمر

وأكد منير، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد علي الدقة والشفافية خلال أعمال التصحيح، مشيرًا إلى أن نتيجة العام الجاري ستكون أفضل من العام الماضي.

لفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إلى أنه لا تزال أعمال المراجعة وحصر درجات المواد المختلفة قائمة في الكنترولات.