ads

روسيا تحذر: اتفاق حبوب البحر الأسود عرضة لخطر الانهيار

الاقتصاد
بوابة الفجر


قالت روسيا الإثنين 29 أيار مايو، إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أثناء زيارة إلى نيروبي "إذا بقي كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقا من حقيقة أنه (الاتفاق) لم يعد يعمل".
             
ويتطلب الاتفاق الذي أُبرم في يوليو تموز العام الماضي من الأمم المتحدة مساعدة روسيا في تذليل أي عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة لمدة 3 سنوات.
             
وأضاف لافروف أن ذلك الاتفاق لم يتحقق "مطلقًا".
             
وتم التوصل إلى اتفاق الأمم المتحدة وروسيا في نفس الوقت الذي تم فيه التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022.

ووافقت موسكو على مضض هذا الشهر على تمديد اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين آخرين حتى 17 يوليو تموز لكنها قالت إنه يجب إحراز مزيد من التقدم لتعزيز مصالحها الخاصة.

وقال لافروف إنه لم يصل للدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من ثلاثة بالمئة فقط من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. نتيجة إعدادية الدقهلية الصف الثالث الإعدادي بـ الاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر الآن

ظهرت رسميًا.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. حصريا ًرابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر رسميا

ظهرت دلوقتي.. رابط (شغال) نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023