بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري 2022-23.. (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري 2022-23.. (يلا شوت)، يتصدر محركات البحث من قبل عشاق وجماهير الكرة المصرية بحثًا عن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الممتاز 2022-23. ويأتي ذلك في ظل دخول النادي الأهلي مباراة اليوم بعد عودته مرة أخرى إلى أجواء الدوري المصري من جديد، وذلك بعد ضمان التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 لمواجهة الوداد المغربي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بنقاطه الـ 59، وذلك بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، رغم لعب المارد الأحمر 4 مباريات أقل. ويسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على تفوقه في الصدارة، وذلك من خلال الفوز في مباراته القادمة أمام سيراميكا كيلوباترا.

وفي المقابل، يمر فريق سيراميكا كيلوباترا بفترة صعبة هذا الموسم، حيث يعاني من سلسلة نتائج سلبية ومخيبة للآمال. ويأمل الفريق في تصحيح أوضاعه والخروج بنتيجة إيجابية في مباراته أمام الأهلي، وذلك لإثبات جدارته وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتشهد المباراة المرتقبة إقبالًا كبيرًامن قبل عشاق ومتابعي الكرة المصرية، حيث سيتوجه الأنظار إلى الملعب لمتابعة هذه المواجهة المهمة بين الفريقين. وتأمل جماهير كل فريق في انتزاع النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة، وذلك لتحقيق الأهداف المرسومة والحفاظ على ترتيب الفرق في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يتمتع الأهلي بتاريخ حافل في عالم الكرة المصرية والعربية، فيما يسعى سيراميكا كيلوباترا لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب، وذلك للخروج من الأزمة التي يعاني منها هذا الموسم. ويترقب جمهور الكرة المصرية هذه المواجهة بفارغ الصبر، ويتمنون أن تكون مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف والإثارة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري ضمن مؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والسعودية،فلسطين، السعودية، قطر، الكويت، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، لبنان، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

يدخل فريق النادي الأهلي المصري هذه المباراة بمنافسة شديدة وهو محتل لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022/2023 برصيد 59 نقطة، حيث لم يتلقى أي خسارة خلال الـ 23 مباراة التي لعبها في المسابقة. ويعتبر الأهلي فريقًا قويًا وذو خبرة واسعة، ويتمتع بلاعبين موهوبين ومتفانين في العمل، مما يجعلهم مرشحين بقوة للفوز في هذه المباراة الحاسمة.

في المقابل، يأتي فريق سيراميكا كيلوباترا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصريالممتاز لموسم 2022/2023 برصيد 31 نقطة، وهو يعاني من أداء ضعيف في المسابقة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز في العديد من المباريات السابقة، ومع ذلك، يتميز فريق سيراميكا كيلوباترا بالإصرار والعزيمة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وتحسين موقعه في جدول الترتيب. ويضم الفريق لاعبين موهوبين يمتلكون مهارات فردية عالية، ويعتمدون على التنسيق والتعاون بينهم لتحقيق النجاح في المباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

أومن المقرر أن ستنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري عبر الناقل الحصري لمواجهات الدوري الممتاز والبطولات المحلية شبكة قنوات أون تايم سبورت في مختلف الألعاب الرياضية على فضائيتها المفتوحة.

ونستعرض لكم فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

تردد أون تايم سبورت 1.

القمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 5\6.

تشكيل الأهلي وسيراميكا كليوباترا المتوقع في الدوري المصري

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية -مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد قندوسي - محمد شريف- أحمد عبد القادر.

بينما يأتي تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

في الهجوم: أحمد ياسر ريان.