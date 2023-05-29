مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-29 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر يلا شوت اليوم 2023-05-29 في الدوري المصري، يتواصل فريق الأهلي مسيرته في الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض سلسلة من المباريات المؤجلة التي تأجلت بسبب مشاركته في البطولة الأفريقية. وفي هذا السياق، يستعد الفريق لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا على أرض ملعب استاد القاهرة، وذلك في إطار الجولة المقامة حاليًا من الدوري.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى وأمامه الرباعى: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى/ ياسر إبراهيم ومحمد هانى، وفى وسط الملعب أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية، والثلاثى الهجومى: بيرسى تاو وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا.

يواجه فريق الأهلي، في مباراته أمام فريق سيراميكا كليوباترا، العديد من الغيابات التي تضرب صفوفه. ويأتي ذلك بسبب الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، بالإضافة إلى الإيقاف الذي يحرم الفريق من حارسه الأساسي محمد الشناوى.

وبالتحديد، فإن حارسي المرمى الأساسي والثاني للفريق، محمد الشناوى وعلى لطفى، يعانيان من إصابات تبعدهما عن الملاعب. ويضاف إلى ذلك غياب اللاعب حمدى فتحى الذي تعرض للإصابة في مران الفريق أمس على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، والذي خضع لأشعة على العضلة الخلفية صباح اليوم. وبناءً على ذلك، فإن صعوبة لحاقه بمباراة سيراميكا تزداد، ويمثل ذلك ضربة قوية لفريق الأهلي.

ويواصل الجهاز الطبي للفريق جهوده في تجهيز حراس المرمى محمد الشناوى وعلى لطفى لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يبدو أن موقف الشناوي لا يزال غير مؤكد. ومن المعروف أن الأهلي يعتمد بشكل كبير على حراسه في مبارياته، وخصوصًا في المواجهات الحاسمة، لذا فإن غيابه قد يؤثر سلبًا على أداء الفريق.

ومن جانبه، يحاول الفريق التكيف مع هذه الظروف الصعبة، والاعتماد على لاعبيه الآخرين لتعويض غياباتهم. ويسعى الجهاز الفني لوضع استراتيجيات مناسبة لهذه المباراة، في محاولة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث التي تعد مهمة جدًا في سباق الدوري المصري الممتاز.

بالإضافة إلى ذلك، يتمنى الفريق أن يتمكن حراس المرمى الأساسي والثاني من التعافي والعودة للمشاركة في المباريات في أسرع وقت ممكن، خصوصًا في ظل الأحداث الهامة التي يشهدها الفريق حاليًا، والتي تتطلب تواجد كافة اللاعبين المؤهلين في المباريات القادمة. ويأمل الأهلي في تجاوز هذه الأزمة بأفضل شكل ممكن، والحفاظ على سجله الحافل بالانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

وتحدد موعد مباراة الأهلى ضد سيراميكا كليوباترا لتقام عند التاسعة والنصف مساء غدا الاثنين.

ويدخل الأهلى اختبارًا صعبًا جديدًا ببطولة الدورى أمام في المباراة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مواجهة الوداد المغربى في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتستعرض «بوابة الفجر» فيما يلي: القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، وتفاصيل موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وتردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام سيراميكا بث مباشر، معلق مباراة الأهلي،. تشكيل الأهلي المتوقع أمام، سيراميكا كليوباترا.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

موعد مباراة الاهلى وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة للمباراة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي بتوقيت مصر في الدوري الممتاز

تحدد موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري المصري في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 10.30 بتوقيت الإمارات العربية.

ويأتي موعد ماتش الأهلي الساعة 9.30 بتوقيت السعودية والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر في الدوري المصري

تعتبرقناة أون تايم سبورت هي أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجميع أندية الدوري المصري، لكونها تملك حق نقل مباريات الدوري المصري.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي بث مباشر

يأتي تردد قناة أون تايم سبورت المفتوحة وهي القناة الناقلة بث مباشر مجانا لمباراة الأهلي وسيراميكا على النايل سات في الدوري المصري كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6