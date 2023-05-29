مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري 2022-23 [يلا شوت]

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري 2022-23 [يلا شوت]، تتصدر محركات البحث بشكل كبير، بحث عشاق ومشجعي الكرة المصرية عن مشاهدة مباراة الأهلي وفريق سيراميكا كيلوباترا، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

يدخل النادي الأهلي المباراة بعد عودته إلى منافسات الدوري المصري، وذلك بعد حجز مكانه في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه في آخر مباراة له ضد طلائع الجيش، حيث وصل إلى النقطة 59، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني، وذلك على الرغم من خوض الأهلي أربع مباريات أقل.

ومن جهته، يعاني فريق سيراميكا كيلوباترا هذا الموسم من سلسلة نتائج سلبية، ويسعى جاهدًا لتحسين أدائه في المباراة ضد الأهلي، والخروج بنتيجة إيجابية.

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من المقرر ان تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري ضمن مؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والسعودية،فلسطين، السعودية، قطر، الكويت، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، لبنان، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023 برصيد 59 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة خلال الـ 23 مباراة التي خاضها في المسابقة.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا كيلوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

من المقرر أن ستنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري عبر الناقل الحصري لمواجهات الدوري الممتاز والبطولات المحلية شبكة قنوات أون تايم سبورت في مختلف الألعاب الرياضية على فضائيتها المفتوحة.

ونستعرض لكم فيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا:

تردد أون تايم سبورت 1.

القمر صناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 5\6.

كورة لايف بث مباراة الاهلي اليوم

تم اسنادة مهمة التعليق لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا للمعلق المتألق “مؤمن حسن“، كما ينطلق الأستوديو التحليلي لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في تمام الساعة 7 مساءً مع الكابتن تامر صقر وضيوف الاستوديو الكابتن (محمد عمر) والكابتن (أحمد حسن) والكابتن (محمد فضل) والكابتن (عماد متعب) والمحلل (محمد عمارة ) والمحلل (اسلام سامي) والفقرة التحكيمية الحكم الدولي السابق (أحمد الشناوي).

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي وسيراميكا كليوباترا المتوقع في الدوري المصري

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية -مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد قندوسي - محمد شريف- أحمد عبد القادر.

بينما يأتي تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد بيكهام - سيف تقا - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا - محمد إبراهيم - محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

في الهجوم: أحمد ياسر ريان.