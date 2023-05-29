بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا بث مباشر اليوم يلا شوت، ستشهد ملاعب كرة القدم في مصر الليلة مباراة مؤجلة من الجولة 27 لمنافسات الدوري المصري 2022-2023، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب القاهرة الدولي، يدخل الأهلي المباراة متصدرًا ترتيب الدوري دون هزيمة، حيث يمتلك 59 نقطة ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة، ويسعى الفريق لإحكام السيطرة على الصدارة في مواجهة سيراميكا، وتأتي المباراة كبروفة أخيرة للأهلي قبل موقعة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأسبوع القادم، حيث يسعى الفريق للفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في الصدارة.

أما فريق سيراميكا كليوباترا، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتجنب منطقة الصراع في جدول الدوري على الهبوط، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة ولم يحقق الفوز إلا في 6 مباريات فقط، وخسر 9 مباريات، ويتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق أهدافه في الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تُقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم السبت 29-5-2023 الموافق 9 ذي القعدة 1444 هـ

وستُلعب المباراة في القاهرة على ( استاد القاهرة الدولي )

تبدأ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 9.30 بتوقيت القاهرة والسعودية

تبدأ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 6.30 بتوقيت غرينتش

معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

تم اسنادة مهمة التعليق لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا للمعلق المتألق “مؤمن حسن“، كما ينطلق الأستوديو التحليلي لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في تمام الساعة 7 مساءً مع الكابتن تامر صقر وضيوف الاستوديو الكابتن (محمد عمر) والكابتن (أحمد حسن) والكابتن (محمد فضل) والكابتن (عماد متعب) والمحلل (محمد عمارة ) والمحلل (اسلام سامي) والفقرة التحكيمية الحكم الدولي السابق (أحمد الشناوي).



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

تردد قناة On Time Sports 1 الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يُدير مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الحكم الدولي “محمد عادل” ويعاونه سمير جمال وخالد حسين، أما هشام الفلال حكمًا رابعًا، فيما يقود تقنية الـ (VAR) الحكم حسام عزب، ويُساعدة الحكم هاني خيري.