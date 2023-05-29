بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا تويتر .. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا تويتر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر اليوم يلا شوت، يترقب جمهور النادي الأهلي بشغف مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022/2023، حيث تعد هذه المباراة الأخيرة للفريق قبل المواجهة الحاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد فريق الوداد المغربي، ويستعد الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر للمباراة بشكل جدي وبأفضل حالاته، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في صدارة جدول الدوري.

ويحرص موقع الفجر الرياضي، على نقل كافة الأخبار والمعلومات التي تهم متابعي ومحبي كرة القدم، لهذا سوف نستعرض لكم فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري 2022/2023، والقنوات الناقلة لهذا اللقاء لمختلف الجماهير المصرية والعربية، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع أن يبدأ به مدربي الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري 2022/2023

تنطلق في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 للدوري المصري الممتاز 2022/2023، تجمع فريق الأهلي بضيفه سيراميكا كليوباترا على ملعب وي السلام. ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته وتعزيز مركزه في صدارة جدول الترتيب، بعد فوزه الهام على فريق طلائع الجيش في الجولة الماضية.

يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة في الدوري حتى الآن، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتحسين وضعه في جدول الترتيب وتفادي منطقة الصراع على الهبوط.

ويتطلع جمهور الأهلي إلى مشاهدة الفريق يقدم أداءً قويًا في هذه المباراة، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى لتحفيز لاعبيه وتحقيق الفوز قبل المباراة الحاسمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد فريق الوداد المغربي.

ومن المتوقع أن يتم إقامة مباراة مؤجلة من الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2022/2023، بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب وي السلام، مساء اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023. ويستضيف الأهلي في هذه المباراة ضيفه سيراميكا كليوباترا، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق المزيد من النقاط.

وتأتي هذه المباراة في ظل تفوق الأهلي في صدارة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، وهو ما يعزز من حظوظه في الفوز باللقب، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، حيث يعد فوز الأهلي ضروريًا لمواصلة تصدره لجدول الترتيب وزيادة فارق النقاط عن منافسيه، فيما يسعى سيراميكا لتحسين وضعه في الجدول والابتعاد عن منطقة الصراع على الهبوط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري الممتاز

وحول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري الممتاز 2022/2023، فإن قناة أون تايم سبورت، تعتبر القناة الوحيدة الحاصلة على حقوق بث مباشر مباريات الدوري، لهذا سوف تنقل مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، عبر قناة ON TIME SPORTS 1، والتي سجلت التردد الموضح في هذا الجدول.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

تردد قناة ON TIME SPORTS 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ينتظر أن يكون تشكيل الأهلي اليوم، لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2022/2023 كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمود متولي، ياسر إبراهيم، محمد أشرف.

خط الوسط: عمرو السوليه، أحمد القندوسي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

تشكيل سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

يتوقع أن يأتي تشكيل سيراميكا كليوباترا، لمباراة الأهلي اليوم في الدوري الممتاز 2022/2023، كالتشكيل التالي: