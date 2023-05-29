بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت اليوم في الدوري المصري أون تايم سبورتس HD

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا يلا شوت اليوم في الدوري المصري أون تايم سبورتس HD ، يتطلع عشاق النادي الأهلي إلى معرفة موعد مباراتهم المهمة ضد فريق سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الممتاز، والقنوات التي ستنقل هذه المواجهة. تأتي هذه المباراة في ظل استعداد الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نهائي بطولة إفريقيا، وتعد آخر مباراة محلية للفريق قبل هذه المواجهة المهمة.

تقام المباراة بين الفريقين في مساء اليوم الاثنين، وتأتي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي تم تأجيلها منذ يوم 24 أبريل الماضي، ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة جدول الدوري برصيد 59 نقطة، فيما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

من المتوقع أن يكون اللقاء صعبًا لكلا الفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري، بينما يسعى فريق سيراميكا لإثبات نفسه وتحقيق الانتصار لتحسين مركزه في جدول الدوري.

سيتم الإعلان عن القنوات الناقلة للمباراة قبل بدء اللقاء، ويمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة من خلال تقنية الناقلة المعلنة. وبالتأكيد، سيكون لدى العشاق الكثير من الحماس والترقب لمشاهدة هذه المواجهة المهمة بين الأهلي وسيراميكا، والتي قد تحمل تأثيرًا كبيرًا على مسار الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

يدخل النادي الأهلي المباراة مع وجود العديد من الغيابات في صفوفه، حيث تعرض بعض اللاعبين للإصابة وآخرون يغيبون بسبب الإيقاف. ومن بين الغائبين الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي يعاني من إصابة قوية في عضلة السمانة، بالإضافة إلى الحارس الثاني على لطفي الذي يعاني أيضًا من إصابة. كما يغيب اللاعب حمدي فتحي بسبب إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في مران الفريق.

ومع وجود هذه الغيابات، فإن المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، يعمل على تجهيز أكبرعدد من اللاعبين المتاحين له، وذلك للتعامل مع ضغط المباريات والإصابات التي تضرب الفريق في الوقت الحالي. ومن المهم بالنسبة للأهلي الحفاظ على أداء قوي والفوز في هذه المباراة الهامة ضد فريق سيراميكا كيلوباترا، خاصةً بعد خسارتهم المفاجئة في المباراة السابقة ضد فريق طلائع الجيش.

ومع ذلك، فإن غياب الحراس الأساسيين سيكون تحديًا كبيرًا للفريق، وسيحتاج الأهلي للاعتماد على حراس الاحتياط واللاعبين المتاحين لتعويض هذه الغيابات، ومن المتوقع أن يبذل كولر قصارى جهده لتحضير الفريق وتعزيز تركيز اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة المهمة، وذلك لتحقيق الفوز والحفاظ على مكانة الفريق في صدارة جدول الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري اليوم الثلاثاء

تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري اليوم الاثنين عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 9:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة الموافق الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في جدول الدوري المصري

يحتل الأهلي حاليًا قمة جدول الدوري برصيد 59 نقطة بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري

يتم نقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

ويتم نقل مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا عبر قناة

أون تايم سبورتس 1 إتش دي ON Time Sports 1 HD

تفاصيل مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في الدوري

يواصل الجهاز الطبي لفريق النادي الأهلي جهوده في تجهيز حراس المرمى الأساسيين، محمد الشناوي وعلي لطفي، قبل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وعلى الرغم من أن موقف الشناوي لا يزال غير مؤكد، فإن الجهود مستمرة لإعادته للتدريبات، فيما تحسنت حالة علي لطفي وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المرتقبة.

وكشف مصدر داخل النادي أن الحارس الرابع في الفريق، حمزة علاء، تعافى من الإصابة وسيعود للتدريبات بعد مباراة الفريق ضد سيراميكا كيلوباترا.

وفي الوقت نفسه، انتهت الفرقة الأولى لفريق الأهلي من استعداداتها للمباراة المهمة، وذلك من خلال تدريب رئيسي أمس. وأكد المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، على أهمية تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، وذلك للتقدم نحو تحقيق درع الدوري المصري، والاطمئنان على وضعية الفريق محليًا قبل التركيز بشكل كامل على المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

وقد أشار كولر خلال التدريب إلى نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، وذلكمن خلال مشاهدة مباراة الدور الأول بين الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة، وتأكيد مكانته في صدارة جدول الدوري المصري، وذلك لرفع معنويات الفريق وزيادة ثقته قبل المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبذل الفريق قصارى جهده في المباراة، والاعتماد على قوته الجماعية واللاعبين المتاحين، وذلك لتعويض الغيابات الحرجة في صفوف الفريق. وفي نهاية المطاف، يأمل الأهلي في تحقيق الفوزوتقديم أداء قوي ومتميز في المباراة المهمة ضد فريق الوداد، والتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والتنافس على اللقب الغالي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي اليوم في الدوري

وينتظر أن يعود كولر في مباراة سيراميكا للدفع بالتشكيلة الأساسية للأهلي استعدادا لمباراة الوداد كون مباراة الليلة هي البروفة الأخيرة للأهلي قبل مباراة الأحد المقبل في النهائي القاري.

وينتظر أن يخوض كولر مباراة سيراميكا بتشكيلة للأهلي تضم:

في حراسة المرمى: على لطفي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومرونا عطية.

في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وبيرسي تاو.