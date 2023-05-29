البحرين تعيد النظر في فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة

وأوصى مجلس التنمية الاقتصادية، بعدم المضي في اقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج البحرين، والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة عليه مع اقتراح بقانون آخر بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية.

وبلغت نسبة العمال الوافدين الذين يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار شهريًا بمملكة البحرين 72 بالمائة، دون احتساب خدم المنازل ومن في حكمهم، حسب إحصائية لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني.

وطلبت وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي إعادة النظر في الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على تحويلات الأجانب، وفقًا لصحيفة الوطن البحرينية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا النوع من الضرائب يتطلب إجراء دراسة شاملة ومستفيضة، للنظر في الآثار المترتبة عند تطبيقه على دخول الأفراد الأجانب العاملين في المملكة.

وألمح مجلس التنمية الاقتصادية إلى وجود شبهة عدم دستورية في فرض ضريبة على محدودي الدخل من العمال الوافدين.

وأوضح أن نسبة كبيرة جدًا من مجموع الوافدين تعادل 72% هم ممن يتقاضون ما يقل عن 200 دينار شهريًا، دون أن يشملهم خدم المنازل ومن في حكمهم.