ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البحرين والعالم إلى 52 مليار دولار

ارتفع حجم تجارة مملكة البحرين مع العالم لأول مرة في تاريخها إلى 52 مليار دولار، وهو ما يعادل 117% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ارتفاع حجم تجارة البحرين مع العالم إلى 52 مليار دولار في 2022، مقارنة بتجارة تبلغ نحو 40 مليار دولار في 2021، ونحو 28 مليار دولار في 2020، وفقًا لصحيفة الوطن البحرينية.

وبلغ حجم تجارة السلع غير النفطية لمملكة البحرين نحو 29 مليار دولار، بينما بلغ حجم تجارة السلع النفطية نحو 23 مليار دولار في 2022.

وحققت البحرين فائضًا في ميزات تجارة السلع الخارجية بنحو 8 مليارات دينار، بسبب ارتفاع حجم إيرادات العملات الأجنبية من بيع الألمنيوم والنفط الخام نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خلال 2022.

وارتفع حجم السلع غير النفطية التي استوردها البحرين إلى 14 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 12.72 مليار دولار في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 10%.

بينما ارتفعت واردات السلع النفطية إلى 7.9 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 68%.

وارتفع حجم السلع النفطية التي تم تصديرها إلى 15 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 9.9 مليار دولار في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 52 بالمائة.

وبلغت صادرات السلع غير النفطية نحو 15.12 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في 2021 وبنسبة نمو تبلغ 22 بالمائة.

ومع تراجع الأسعار في العالم، يتوقع أن يتراجع حجم تجارة السلع في العالم من حيث القيمة، رغم ثباتها من حيث الكمية.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.