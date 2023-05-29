ads

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البحرين والعالم إلى 52 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفع حجم تجارة مملكة البحرين مع العالم لأول مرة في تاريخها إلى 52 مليار دولار، وهو ما يعادل 117% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ارتفاع حجم تجارة البحرين مع العالم إلى 52 مليار دولار في 2022، مقارنة بتجارة تبلغ نحو 40 مليار دولار في 2021، ونحو 28 مليار دولار في 2020، وفقًا لصحيفة الوطن البحرينية.

وبلغ حجم تجارة السلع غير النفطية لمملكة البحرين نحو 29 مليار دولار، بينما بلغ حجم تجارة السلع النفطية نحو 23 مليار دولار في 2022.

وحققت البحرين فائضًا في ميزات تجارة السلع الخارجية بنحو 8 مليارات دينار، بسبب ارتفاع حجم إيرادات العملات الأجنبية من بيع الألمنيوم والنفط الخام نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خلال 2022.
وارتفع حجم السلع غير النفطية التي استوردها البحرين إلى 14 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 12.72 مليار دولار في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 10%.

بينما ارتفعت واردات السلع النفطية إلى 7.9 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 4.7 مليار دولار في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 68%.

وارتفع حجم السلع النفطية التي تم تصديرها إلى 15 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 9.9 مليار دولار في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 52 بالمائة.

وبلغت صادرات السلع غير النفطية نحو 15.12 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 12 مليار دولار في 2021 وبنسبة نمو تبلغ 22 بالمائة.

ومع تراجع الأسعار في العالم، يتوقع أن يتراجع حجم تجارة السلع في العالم من حيث القيمة، رغم ثباتها من حيث الكمية.

ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 9% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا الشوط الثاني بث مباشر اليوم يلا شوت

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم 2023-05-29 في الدوري المصري

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري المصري