أعلن مركز المُراقبة الجوية بشأن الأجواء المُناخية في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر مايو ٢٠٢٣ عن المناطق التي يوجد بها الأمطار الرعدية على المملكة.

المناطق التي تشهد أمطار رعدية في المملكة العربية السعودية

ومن المفترض أن تشهد أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على أغلب الأنحاء من القطاع الغربي في المملكة السعودية ومنها؛ المدينة المنورة، والطائف، مع توقعات بسقوط حبات الثلج.

ومن المؤكد أن تصل السُحب الرعدية والمُمطرة إلى مناطق؛ حائل، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، وبعض الأجزاء الأخرى من منطقة الرياض إداريًا، بالتحديد في المُحافظات الغربية والشمالية.

وأوضح المركز أنه تتبع تلك الأجواء رياح نشطة مُثيرة للغُبار والأتربة تصل إلى عواصف رملية بشكل مؤقت.

ومن المفترض أن تؤثر هذه الأجواء بكثرة على المناطق الشمالية الغربية مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب، علاوة على ذلك زيادة منسوب المياه في بعض المناطق من المملكة.

ومن المقرر أن تتراجع تلك الاضطرابات في اليوم التالي على المناطق الشمالية الغربية، بحيث تنتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية وشمال الوسطى، حتى تصل إلى شمال السعودية، حيث يكون هناك هطول الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة.