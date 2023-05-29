هاتفيًا.. وزير الخارجية السعودي يبحث من نظيره البريطاني العلاقات بين البلدين

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة ما تبذله المملكة من جهودٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا.