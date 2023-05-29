ads

هاتفيًا.. وزير الخارجية السعودي يبحث من نظيره البريطاني العلاقات بين البلدين

السعودية
بوابة الفجر

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في جمهورية السودان، بالإضافة إلى مناقشة ما تبذله المملكة من جهودٍ حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة، وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا.

اتفاقيات المملكة المتحدة وزير الخارجية السعودي إطلاق نار مفاوضات وزير الخارجية وجهات النظر وزير خارجية اتصالا هاتفيا العلاقات بين البلدين وزير خارجية المملكة وقف اطلاق نار
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. نتيجة إعدادية الدقهلية الصف الثالث الإعدادي بـ الاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر الآن

ظهرت دلوقتي.. رابط (شغال) نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

ظهرت الآن.. حصريا ًرابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر رسميا

ظهرت رسميًا.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة عبر بوابة الفجر