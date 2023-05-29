ads

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم.. YALLA SHOOT، ستشهد الجماهير المصرية مساء اليوم الإثنين، بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على الصعيد المحلي، بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-0 على طلائع الجيش في آخر مباراة خاضها في الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، ويسعى للفوز في هذهالمباراة من أجل تعزيز مكانته في الصدارة وزيادة الفارق بينه وبين المنافسين على اللقب.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، بتشكيلة قوية ومتماسكة لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والاعتماد على مهاجميه المتألقين واللاعبين الدفاعيين القويين، لتحقيق الفوز في المباراة.

وبالرغم من أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، إلا أنه يمتلك لاعبين قويين ويمكنهم إحداث الصدمات لأي فريق. وبالتالي، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة في بعض الأحيان، ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز لتعزيز ثقته ومكانته في الصدارة والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراته بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

حيث جائت قائمة الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حمزه علاء، علي معلول، احمد نبيل كوكا، محمد عبد المنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف، برونو سافيو.


رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

فيما كانت قائمة المستبعدين على النحو التالي:

حازم جمال - محمد الشناوي - علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف - كريم الدبيس - حمدي فتحي - رأفت خليل - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - شادي حسين - أيمن أشرف - محمد فخري - طاهر محمد طاهر.

بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب «ستاد القاهرة الدولي»، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من زمن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023.

الأهلي الأهلي أمام سيراميكا الأهلي ضد سيراميكا الأهلي ضد سيراميكا مباشر الاهلى لايف الاهلي مباشر الأهلي مباشر اليوم الأهلي وسيراميكا الأهلي وسيراميكا بث مباشر الأهلي وسيراميكا مباشر أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا سيراميكا بث مباشر بث مباشر الاهلي اليوم بث مباشر الأهلي وسيراميكا بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا تشكيل مباراة الأهلي أمام سيراميكا ماتش الأهلي وسيراميكا مباراة الأهلي وسيراميكا مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشر مباراة الأهلي اليوم مباشرة مباراة الأهلي اليوم مباشرة الان مباراة الأهلي بث مباشر مباراة الأهلي ضد سيراميكا مباراة الاهلي مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا بث مباشر مشاهده مباراه الاهلي الان مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي مباشر الان مشادة مباراة الأهلي وسيراميكا مواجهات الأهلي وسيراميكا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. نتيجة إعدادية الدقهلية الصف الثالث الإعدادي بـ الاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر الآن

ظهرت دلوقتي.. رابط (شغال) نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

ظهرت الآن.. حصريا ًرابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر رسميا

ظهرت رسميًا.. الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة عبر بوابة الفجر