يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر في الدوري الممتاز اليوم.. YALLA SHOOT، ستشهد الجماهير المصرية مساء اليوم الإثنين، بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته على الصعيد المحلي، بعدما حقق الفوز بنتيجة 2-0 على طلائع الجيش في آخر مباراة خاضها في الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، ويسعى للفوز في هذهالمباراة من أجل تعزيز مكانته في الصدارة وزيادة الفارق بينه وبين المنافسين على اللقب.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، بتشكيلة قوية ومتماسكة لمواجهة سيراميكا كليوباترا، والاعتماد على مهاجميه المتألقين واللاعبين الدفاعيين القويين، لتحقيق الفوز في المباراة.

وبالرغم من أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، إلا أنه يمتلك لاعبين قويين ويمكنهم إحداث الصدمات لأي فريق. وبالتالي، يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوترة في بعض الأحيان، ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز لتعزيز ثقته ومكانته في الصدارة والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراته بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - مروان عطية - حسين الشحات - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

حيث جائت قائمة الأهلي على النحو التالي:

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، حمزه علاء، علي معلول، احمد نبيل كوكا، محمد عبد المنعم، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف، برونو سافيو.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا | اضغط هنــــا

فيما كانت قائمة المستبعدين على النحو التالي:

حازم جمال - محمد الشناوي - علي لطفي - ياسر إبراهيم - محمد أشرف - كريم الدبيس - حمدي فتحي - رأفت خليل - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - شادي حسين - أيمن أشرف - محمد فخري - طاهر محمد طاهر.

بث مباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر مايو الجاري، على أرضية ملعب «ستاد القاهرة الدولي»، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من زمن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023.