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اختتام أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ

السعودية
بوابة الفجر

شهدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الإثنين، ختام أعمال "تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ"، بمشاركة أكثر من 100جهة وطنية مثلها أكثر من 350 مسؤولًا عن الأمن السيبراني ومختصًا بالمجال، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يأتي في إطار دعمها ومساندتها للجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني خلال موسم الحج، وتعزيز صمودها أمام التهديدات والمخاطر السيبرانية المتجددة والاستجابة لها، وتنمية مهارات المختصين لديها في الأمن السيبراني، لافته إلى أن التمرين اشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية وتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة على النحو الذي يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

وبيّنت أن التمرين الذي نُفذ في محافظة جدة على مدى يومين، جاء عبر منصة متخصصة تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، يتم من خلالها تصميم تمارين سيبرانية وتطوير سيناريوهات تحاكي آخر التطورات في الأساليب المستخدمة في التهديدات والهجمات السيبرانية، وذلك بهدف تعزيز الجهود ودعم آليات العمل في منظومة وطنية متكاملة ورفع الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج.

وكرّم وزير الحج والعمرة، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الفائزين في التمرين الفني الذي يأتي ضمن أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام 1444هـ، كما عبرا عن شكرهما بما يقدمه منسوبو الأمن السيبراني في الجهات الوطنية لحماية المصالح الحيوية وتأمين البُنى التحتية الحساسة للمملكة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

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Elfagr.org
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