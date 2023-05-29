رحلة السعودية نحو الفضاء| المديرية العامة للجوازات تطلق ختمًا خاصًا

منوعات
إطلاق ختم خاص
إطلاق ختم خاص

كشفت المُديرية العامة للجوازات بالتشارُك مع الهيئة السعودية للفضاء، عن إطلاق ختمًا خاصًا بشعار السعودية نحو الفضاء.

المديرية العامة للجوازات تطلق ختمًا خاصًا

ومن المفترض أن يتزامن هذا الختم مع مهمة رواد الفضاء السعوديين العلمية في محطة الفضاء الدولية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سوف يكون هذا الختم متاحًا للمُسافرين بواسطة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.

ومن جهتها، اقامت الهيئة السعودية للفضاء ذلك الختم وهو «السعودية نحو الفضاء»؛ وذلك من أجل رفع مكانة المملكة في مجال الفضاء حول العالم.

ومن جهتها، قامت بتقديم العديد من المُساعدات والإسهامات الفعالة في أنشطة الفضاء الدولية، وهو المطلوب في تحقيق أهداف المملكة لـ ٢٠٣٠2030م.

 مديرية الجوازات

مديرية الجوازات هي أحد القطاعات التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة، وقد تأسست في الخامس من ذو القعدة لعام 1380، كما تعمل على تقديم بعض الخدمات المختلفة والتي منها خدمة القدوم للمملكة ومغادرتها، بجانب خدمات الإقامة. 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا الشوط الثاني بث مباشر اليوم يلا شوت

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم 2023-05-29 في الدوري المصري

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر الشوط الثاني يلا شوت اليوم في الدوري المصري