رحلة السعودية نحو الفضاء| المديرية العامة للجوازات تطلق ختمًا خاصًا

كشفت المُديرية العامة للجوازات بالتشارُك مع الهيئة السعودية للفضاء، عن إطلاق ختمًا خاصًا بشعار السعودية نحو الفضاء.

المديرية العامة للجوازات تطلق ختمًا خاصًا

ومن المفترض أن يتزامن هذا الختم مع مهمة رواد الفضاء السعوديين العلمية في محطة الفضاء الدولية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه سوف يكون هذا الختم متاحًا للمُسافرين بواسطة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.

ومن جهتها، اقامت الهيئة السعودية للفضاء ذلك الختم وهو «السعودية نحو الفضاء»؛ وذلك من أجل رفع مكانة المملكة في مجال الفضاء حول العالم.

ومن جهتها، قامت بتقديم العديد من المُساعدات والإسهامات الفعالة في أنشطة الفضاء الدولية، وهو المطلوب في تحقيق أهداف المملكة لـ ٢٠٣٠2030م.

مديرية الجوازات

مديرية الجوازات هي أحد القطاعات التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة، وقد تأسست في الخامس من ذو القعدة لعام 1380، كما تعمل على تقديم بعض الخدمات المختلفة والتي منها خدمة القدوم للمملكة ومغادرتها، بجانب خدمات الإقامة.