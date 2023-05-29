رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمملكة وطرق تمديدها عبر أبشر

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رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمملكة

أتاحت المديرية العامة للجوازات إمكانية إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد من خلال منصة أبشر، وعبر موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم أبرز التفاصيل:

رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمملكة

أشارت الجوازات إلى أنه يمكن تمديد تأشير الخروج والعودة لكل من هم خارج السعودية، شريطة دفع جميع الرسوم من خلال خدمة سداد أبشر، كما يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية لمدة 90 يومًا على الأقل، والقيمة التي يجب سدادها، تكون رسوم تمديد التأشيرة للأفراد الأجانب على جواز السفر 100 ريال للتأشيرة الواحدة، ونحو 200 ريال للتأشيرات المتعددة.

طريقة تمديدها عبر أبشر

  • تسجيل الدخول عبر منصة أبشر أفراد.
  • اسم المستخدم
  • اكتب  رقم الهوية
  • اكتب  كلمة المرور.
  • سيتم تلقي رسالة عبر هاتفك من موقع أبشر بالرقم المسجل
  • عليك إدخاله في المربع المخصص له بالموقع.
  • ثم الدخول على الصفحة أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين.
  • الضغط على موافقة الأحكام والشروط في المربع المخصص لها.
  • التأكد من البيانات التي تم إدخالها.
  • تحديد مدة التمديد.
  • اضغط على تمديد التأشيرة.
  • اضغط على زر تأكيد.
  • يتم وصول رسالة عبر الجوال تأكد نجاح تمديد التأشيرة.
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