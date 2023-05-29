ads

موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023

منوعات
حساب المواطن
حساب المواطن

عبر موقع الفجر الإلكتروني، نوفر لكم التفاصيل الكاملة حول موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023، حيث يهتم المواطنين السعوديين المستفيدين من دعم البرنامج بمعرفة الأخبار حول موعد الصرف.

موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023

حددت وزارة الموارد البشرية، موعد نزول حساب المواطن، حيث من المقرر أن يكون موعد نزول حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم الجمعة سوف يتم صرف حساب المواطن يوم الخميس، وفي حالت صادف موعد صرف حساب المواطن يوم السبت، فسوف يكون موعد الصرف يوم الأحد.

ومن المقرر، أن يكون  موعد نزول حساب المواطن شهر يونيو 2023، يوم الأحد الموافق 11-6-2023، وذلك من خلال إرسال رسالة للمستفيدين من حساب المواطن لتأكيد صرف الدعم بشكل تدريجي على مدار 24 ساعة في ذلك اليوم، حيث يبدأ البرنامج في إرسال الرسائل من الساعة 12 مساءً بتوقيت السعودية.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا الشوط الثاني بث مباشر اليوم يلا شوت

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

ظهرت دلوقتي.. رابط (شغال) نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

بالرابط: نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني.. نتيجة الشهادة الإعدادية