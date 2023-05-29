ننشر لكم في السطور التالية رابط إضافة مولود جديد في حساب المواطن، عبر موقع الفجر في السطور التالية:

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن « من هنا»

الضغط على استكمال أو تعبئة الطلب.

الضغط على البيانات التي تخص التابعين والنقر على خانة إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة وتاريخ الميلاد والعديد من التفاصيل والبيانات المطلوبة.

يتم الضغط على الخانة المتضمنة كلمة حفظ لحفظ البيانات.

يجب الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن، وظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

شروط الأهلية في حساب المواطن

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

• يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• ويشترط أيضًا توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج

وفي حالة إذا كان الشخص غير متزوج فيجب التسجيل في حساب الواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية: