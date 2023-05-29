ads

رابط إضافة مولود جديد في حساب المواطن

منوعات
حساب المواطن
حساب المواطن

ننشر لكم في السطور التالية رابط إضافة مولود جديد في حساب المواطن، عبر موقع الفجر في السطور التالية:

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

  • الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن «من هنا»
  • الضغط على استكمال أو تعبئة الطلب.
  • الضغط على البيانات التي تخص التابعين والنقر على خانة إضافة.
  • إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة وتاريخ الميلاد والعديد من التفاصيل والبيانات المطلوبة.
  • يتم الضغط على الخانة المتضمنة كلمة حفظ لحفظ البيانات.
  • يجب الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن، وظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

شروط الأهلية في حساب المواطن

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

• يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• ويشترط أيضًا توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن إذا كنت غير متزوج

وفي حالة إذا كان الشخص غير متزوج فيجب التسجيل في حساب الواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن اضغط هنا.
  • تظهر لك الصفحة الرسمية للموقع اضغط على “التسجيل الجديد”.
  • إدخال البيانات الخاصة بالمستخدم وهي:- رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق.
  • ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله تحتوي على الرقم السري.
  • إدخال رقم الهوية ثم إدخال الرقم السري.
  • الضغط على خيار الدخول.
  • إدخال البيانات والعناوين المطلوبة.
  • ستظهر لك صفحة بيانات التابعين يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالتابعين في حالة تواجدها، ثم الضغط على التالي.
  • إدخال البيانات الخاصة بالدخل ثم الضغط على خيار التالي.
  • إدخال بيانات الحساب البنكي في حالة كان هناك حساب.
  • لا بد من مراجعة كافة البيانات المدخلة بدقة تامة ثم الضغط على الموافقة على أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة حتى يكون التقديم في حساب المواطن تم بنجاح.
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا الشوط الثاني بث مباشر اليوم يلا شوت

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

ظهرت دلوقتي.. رابط (شغال) نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة الترم الثاني 2023

بالرابط: نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2023 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني.. نتيجة الشهادة الإعدادية