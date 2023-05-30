"الآن" نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2023 الترم الثاني

بعد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم في محافظة القاهرة لعام 2023، زاد الاهتمام من قبل أولياء الأمور في البحث عن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي، تجاوبًا مع هذا الطلب، قامت مديرية التربية والتعليم بإعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك لتلبية احتياجات وتوقعات المجتمع التعليمي والطلاب.

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية للصف الثالث في محافظة القاهرة والحصول عليها بسهولة من خلال البوابة المخصصة للتعليم الأساسي التي تم إطلاقها من قبل المديرية، ويُمكن الوصول إلى النتائج بسهولة من خلال تحديد المحافظة والمدرسة التي يدرس بها الطالب، وذلك بإدخال بياناته الشخصية والرقم القومي في النموذج الخاص بالبوابة، ومن المهم الإشارة إلى أنه يجب على الطلاب التأكد من صحة بياناتهم قبل البحث عن النتائج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

يوم أمس الأربعاء، انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لعام 2022-2023 في مادة العلوم، وأكدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة أن الامتحان كان واضحًا ومنسقًا، وتم طباعته بجودة عالية، وخلت الأسئلة من الأخطاء اللغوية، مما يسهل على الطلاب إجابتها بدقة وفهم الموضوع بسهولة.

شمل الامتحان جميع أجزاء المنهج المقرر، وتنوعت الأسئلة بين الأسلوبين الموضوعي والمقالي، مما يساعد على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وقد تم تخصيص وقت كافٍ للطلاب لإجابة الأسئلة والمراجعة، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج في الامتحان.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء صحيح العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية لعام 2023، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على اعتبار المديرية لأهمية الحفاظ على الجودة والمصداقية في إعلان النتائج.

وتؤكد المديرية أنها قامت بالتأكد من أن أي من الخيارات الصحيحة في القطعة سيتم قبوله، مما يعتبر رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب بأنهم سيحصلون على نتيجة عادلة وشفافة، وتعد هذه الخطوة مشجعة للطلاب وتضمن لهم الحصول على فرصة متساوية في الحصول على الدرجات العالية.

ويهدف الاختبار العشوائي لمادة اللغة الإنجليزية إلى ضمان جودة الامتحان وتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية لجميع الطلاب، ونحن نثمن جهود المديرية في توفير بيئة تعليمية مواتية وعادلة للطلاب، ونتطلع إلى إعلان النتائج بأسرع وقت ممكن لتزويد الطلاب وأولياء الأمور بالمعلومات اللازمة، وتحفيز الطلاب على مواصلة العمل الجاد والمثابرةفي مسيرتهم الدراسية.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة عن أنها بدأت في عملية تصحيح الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات، تمهيدًا لإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في القاهرة، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج بعد نحو أسبوع أو 10 أيام، وذلك عبر بوابة الخدمات التعليمية المخصصة للتعليم الأساسي في المحافظة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية مواتية وعادلة للطلاب، وتوفير نتائج دقيقة وموثوقة لأولياء الأمور. ونحن نثمن جهود المديرية في إعداد وتصحيح الامتحانات، وتطمئنا على جودة العمل ودقته، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج للطلاب.

سنقوم بالإطلاع على توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة لعام 2023، سواء في الترم الأول أو نهاية العام. ويتم تحديد إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام بواقع 280 درجة، ويجب على الطلاب الحصول على 140 درجة وأكثر للنجاح في الامتحان.

ويتم توزيع الدرجات على الفصلين الدراسيين بنسبة متساوية، حيث يتم تخصيص 140 درجة لكل فصل دراسي، بمعنى أن الطلاب يحصلون على درجات في مجموع المواد التي يدرسونها في الترم الأول والترم الثاني، وتشمل هذه المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والحاسب الآلي والتربية الفنية والنشاطات الرياضية والثقافية.

ويتم تقدير درجات الطلاب في كل مادة بناءً على الامتحانات والاختبارات الفصلية والمشاركة في الحصص الدراسية والأنشطة اللاصفية، ويتم تقسيم الدرجات في كل مادة بمعدل 100 درجة، حيث يلزم الطلاب الحصول على 50 درجة وأكثر في كل مادة للنجاح.

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