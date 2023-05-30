الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية 2023 «نهاية العام»، (بنسبة نجاح 80.29٪)، وتستعرض «بوابة الفجر» فيما يلي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية، وكذلك توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023، تستعد محافظة الإسماعيلية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2023 بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات بشكل رسمي. ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية 2023 عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم. وسيتم اعتماد النتيجة من قبل المحافظ تمهيدًا لإعلانها للجمهور، ننصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي للتربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية للحصول على أي معلومات جديدة حول إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 ترم ثاني

تم تكريم جميع الموجهين الذين شاركوا في عملية تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي الدور الأول الفصل الدراسي الثاني في محافظة الإسماعيلية من قبل الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، قبل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 من قبل السيد المحافظ شريف بشارة، ومن المعروف أن جميع أعمال التصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب قد انتهت بالفعل، ويتبقى الآن فقط إعلان نسبة النجاح وإعتماد النتيجة قبل رفعها على بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة، وننصحهم بالمتابعة المستمرة للموقع الرسمي للتربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية للحصول على أي تحديثات حول إعلان النتيجة.

لينك نتيجة ثالثة اعدادي محافظة الاسماعيلية 2023

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسماعيلية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، ومن المتوقع أن تُعلن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة التربية والتعليم. تم الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن انتهاء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2023، رسميًا أمس الأحد، بعد أن انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفترة من السبت 13 مايو 2023 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت يوم الخميس 18 مايو 2023، وتم إجراء عملية التصحيح بدقة وعناية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة، وبعد الإعلان الرسمي عن النتيجة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة التربية والتعليم، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم في محافظة الإسماعيلية. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي.

بعد انتهاء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية لعام 2023، سيتم الإعلان عن النتيجة رسميًا بعد إعتمادها من قبل محافظ الإسماعيلية، وقد أطلقت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوابة إلكترونية خاصة بها لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية وذلك لتوفير سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وسيتم الإعلان عن النتيجة على الفور على البوابة الإلكترونية بعد إعتمادها رسميًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص الكامل من قِبل الجهات التعليمية علىتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم في محافظة الإسماعيلية. وننصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وذلك للحصول على أي معلومات جديدة حول إعلان النتيجة وأي تحديثات أخرى ذات صلة. كما نتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلاب في مستقبلهم الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

شارك نحو 26 ألفًا و837 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي في امتحانات هذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية، وتم تنظيم الامتحانات في 166 لجنة تابعة للإدارات التعليمية الثمانية في المحافظة.

وبمجرد إعتماد النتيجة في الأيام القليلة القادمة، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كل الإدارات التعليمية بالإسم، ويتمنى فريق التعليم في محافظة الإسماعيلية النجاح والتفوق لجميع الطلاب في هذه السنة الدراسية.

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