الدكتور مصطفى ثابت يعزي الزميل أحمد سامي في وفاة والدته

منوعات
تعزية - أرشيفية
تعزية - أرشيفية

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع “الفجر”، بأحر التعازي وصادق المواساة، إلى الزميل أحمد سامي المحرر بقسم الديسك بموقع الفجر، في وفاة والدته.

وتتمنى أسرة التحرير وجميع العاملين في "الفجر"، للزميل، والعائلة الفاضلة، الصبر والسلوان، في وفاة فقيدتهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

كان الزميل أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون".

ومن المقرر إقامة الجنازة والعزاء في مسقط رأس الأسرة بمحافظة المنوفية.

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