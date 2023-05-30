أسرة "الفجر" تعزي الزميل أحمد سامي في وفاة والدته

تتقدم أسرة بوابة الفجر، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير الموقع، بأحر التعازي وصادق المواساة، إلى الزميل أحمد سامي المحرر بقسم الديسك بموقع الفجر، في وفاة والدته.

وتتمنى أسرة التحرير وجميع العاملين في "الفجر"، للزميل، والعائلة الفاضلة، الصبر والسلوان، في وفاة فقيدتهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته.

كان الزميل أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أمي لمحزونون".

ومن المقرر إقامة الجنازة والعزاء في مسقط رأس الأسرة بمحافظة المنوفية.