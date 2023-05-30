رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثانى 2023 عبر بوابة الفجر

رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثانى 2023 عبر بوابة الفجر

تم الإعلان عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022-2023. وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه بعد انتهاء عملية تجميع الدرجات والتقديرات والرصد، سيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني برقم الجلوس والاسم من قبل محافظ الدقهلية قبل الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي نهاية الأسبوع الحالي. ويأتي ذلك في إطار الحرص الكامل من قِبل الجهات التعليمية على توفير بيئة تعليمية مناسبة وضمان حصول الطلاب على نتائج دقيقة وموثوقة. وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الدقهلية من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم بعد إعتمادها من قبل محافظ الدقهلية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدقهلية ٢٠٢٣

أوضح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح في مركز التصحيح بمدرسة ابن لقمان خلال يومين، وتم تحديد يوم الأربعاء أو الخميس كموعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر نشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على صفحة محافظة الدقهلية الرسمية على فيسبوك أو موقع مديرية التربية والتعليم فور اعتمادها، وسيتم توزيع النتائج في المدارس بمجرد استكمال طبعها وتسليمها.

وقد تم تكليف 2300 معلم لأعمال التصحيح لأوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأكد وكيل الوزارة على انتظام سير العمل في غرف التصحيح وجودة الأداء، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الجهات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وضمان حصول الطلاب على نتائج دقيقة وموثوقة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي، ونشكر جميع الجهود التي بذلها الفريق التعليمي في المحافظة لإنجاز هذا العمل بكفاءة وجودة عالية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية برقم الجلوس والاسم

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، على أهمية الشفافية والدقة في عملية التصحيح وقراءة الأوراق بعناية، ووجه بتسجيل الدرجات بخط واضح بجوار كل سؤال والالتزام بمعايير قواعد عملية التصحيح ومنح كل طالب حقه والتأني في جميع أعمال التصحيح. وأكد أيضًا على أهمية الدقة في رصد الدرجات وسرية العمل. وقد بدأت عملية التصحيح في الاثنين الموافق 15 مايو بمادتي اللغة العربية والجبر والإحصاء.

ويذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في هذا العام بلغ 123 ألفًا و812 طالبًا وطالبة، وتم توزيعهم على 17 إدارة تعليمية في المحافظة. وتأتي هذه العملية كجزء من جهود الجهات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم في المحافظة. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي، ونشكر جميع الجهود التي بذلها الفريق التعليمي في المحافظة لإنجاز هذا العمل بكفاءة وجودة عالية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية الترم الثاني كافة الإدارات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية إدارة أجا التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023 إدارة الجمالية التعليمية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية إدارة الستاموني التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالاسم إدارة السنبلاوين التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس إدارة الكردي التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم أول إدارة المنزلة التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية برقم الجلوس إدارة شرق المنصورة التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم إدارة غرب المنصورة التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم 2023 إدارة بلقاس التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية اليوم السابع 2023 إدارة بني عبيد التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم الترم الثاني إدارة تمي الأمديد التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اليوم السابع 2023 إدارة دكرنس التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم الدقهلية – إدارة شربين التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية إدارة طلخا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 إدارة محلة دمنة التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية – إدارة طلخا التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية – إدارة منية النصر التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم فقط – إدارة ميت سلسيل التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم أول إدارة ميت غمر التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس إدارة نبروه التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية إدارة جمصة التعليمية.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023 محافظة الدقهلية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

الفصل الدراسي الأول 140 درجة

الفصل الدراسي الثاني 140 درجة

مجموع الفصلين 280 درجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ٢٠٢٣ برقم الجلوس رابط مباشر

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