ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2023 الترم الثاني عبر بوابة الفجر

تستعد محافظة الإسماعيلية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك بعد الانتهاء الرسمي من عمليات تصحيح الأوراق. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بالإسم فقط، حيث سيتم اعتمادها من قبل المحافظ تمهيدًا لإعلانها عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط

بعد انتهاء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2023، سيتم الإعلان عن النتيجة بالإسم فقط بعد اعتمادها من قبل محافظ الإسماعيلية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. وقد أعلنت المديرية عن انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات يوم الأحد الماضي 28 مايو 2023، بعد أن انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في الـ 13 من مايو 2023 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت في الـ 18 من مايو 2023.

وسيتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية 2023 بعد إتاحة النتيجة كاملة على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم. يذكر أن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيتم بالإسم فقط، وذلك في إطار سعي المحافظة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وضمان حصول الطلاب على نتائج دقيقة وموثوقة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس

سيتاح الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة الإسماعيلية، عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد اعتمادها رسميًا.

تعلن وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في كافة محافظات الجمهورية بحد أقصى 10 إلى 15 يومًا من تاريخ انتهاء الامتحانات. وتعمل الكنترولات في محافظة الإسماعيلية بكل جهد واجتهاد على سرعة تصحيح المراجعة ورصد درجات الطلاب، تمهيدًا لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 من قبل اللواء "شريف فهمي بشارة" محافظ الإسماعيلية.

ويسعدنا أن نعلن أنه بمجرد إعتماد النتيجة من قبل المحافظ، سيتم رفعهاعلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول عليها بكل سهولة ويسر، ويمكن الاطلاع على النتيجة عبر إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب على الصفحة المخصصة لنتيجة الشهادة الإعدادية بموقع المديرية.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها اضغط هنا

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