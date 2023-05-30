الدفاع الأوكرانية: الهجوم المضاد يهدف للعودة إلى حدود 1991 بما يشمل شبه جزيرة القرم

عربي ودولي
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم المضاد يهدف للعودة إلى حدود 1991 بما يشمل شبه جزيرة القرم.

وأعلن عمدة موسكو، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيرة استهدفت مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، إسقاط مسيرتين حاولتا الهجوم على مقر الكرملين في العاصمة موسكو، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

واعتبر الكرملين، الهجوم الأوكراني محاولة لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

عملية عسكرية جديدة                                   

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل                          

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

استفتاء لانفصال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا         

وقد أعلنت دونيتسك ولوغانسك، في 12 مايو 2014، استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن .. رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

ظـهـرت الآن .. مـبروك لينك نتيجة نت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 بـرقم الجلوس وبـالاسم

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 ترم ثاني برقم الجلوس والاسم .. قريباً

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بـ رقم الجلوس أو الاسم (اعرف نتيجتك)

«ظهرت الآن» نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية الآن بـ رقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.. نتيجة إعدادية الدقهلية الصف الثالث الإعدادي بـ الاسم أو رقم الجلوس رابط مباشر الآن

مبروووك النجاح - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الآن جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية الغربية - كفر الشيخ - المنوفية).. اعرف نتيجتك بـ رقم الجلوس أو اسم الطالب