د. نصار عبدالله يكتب: في ذكرى مكرم محمد أحمد (1)

وافق الشهر الماضى ( أبريل 2023) مرور عامين كاملين على رحيل الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد الذى رحل عن عالمنا فى منتصف أبريل 2021، ولئن كنت قد فاتنى ـ لظروف معينة ـ أن أكتب عنه إذ ذاك، فهأنذا أكتب عنه فى الشهر الحالى ( مايو) الذى تصادف أنه يقع، متوسطا ذكرى شهرى المولد والرحيل، فقد ولد رحمه الله فى شهر يونيو 1936 فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية،وتلقى بها تعليمه الإبتدائى والثانوى، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، مفضلا أن يكون قسم الفلسفة هو القسم الذى يختاره مجالا لتخصصه الدراسى ( لا حظ أن هذا القسم نفسه هو الذى سبق أن اختاره الروائى العالمى نجيب محفوظ مما كان له أثر كبير على إبداعه الروائى )...ولعل من أهم ما استفاده مكرم محمد أحمد ومن قبله نجيب محفوظ من دراسة الفلسفة هو أنه لا ينبغى لأحد أن يزعم امتلاكه للحقيقة النهائية، وأنه إذا كان من حق كل إنسان أن يؤمن بما يشاء، وأن يقتنع بما هو مقتنع به، فليس من حقه إطلاقا أن يحاول فرض قناعاته فرضاعلى سواه، وإن كان من واجبه فى حالات معينة أن يتحاور مع الآخرين إذا كانت هناك أرضية مشتركة يمكن أن ينطلق منها الحوار، ولما كانت الأرضية المشتركة بين البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم وإيديولوجياتهم هى العقل، فإن العقل لا الوجدان هو الأرضية التى يمكن أن ينطلق منها حوار مثمر إذا اختلفت العقائد والأديان. والواقع أن "محفوظ" و"مكرم" كليهما قد آمنا إيمانا عميقا وراسخا بهذه المبدأ وتمسكا به ودافعا عنه مع اختلاف أدوات التعبير لدى كل منهما، ففى حين اختار محفوظ فن الرواية لكى يعبر عما يرصده من شخصيات وأماكن وأحداث يتوسل من خلالها إلى توصيل ما يود توصيله، فى حين اختار محفوظ فن الرواية، فقد عمد مكرم إلى المقال لكى يعبر به عن قناعاته وتحليلاته التى كان جانب كبير منها يدور فى المجال السياسى، وإن كان هناك جانب آخر تدور حوله كتاباته ونعنى به قضيته المحورية المتمثلة فى حمل لواء التنوير والدفاع عن حرية العقل فى مواجهة التطرف. وقد جلب هذا الموقف على كلا الشخصيتين: محفوظ ومكرم عداء شديدا من قوى التطرف التى يتوهم أتباعها أنهم يمتلكون الحقيقة المستمدة من النصوص المقدسة، بينما هم فى حقيقة الأمر يستمدون ما يؤمنون به من تفسيرات معينة لتلك النصوص، غافلين عن أن التفسيرات ماهى إلا منتج بشرى خالص حتى لو كانت تنصب على نصوص مقدسة، ومن ثم فإن التفسيرات فى نهاية المطاف ما هى إلا وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ..غير أن عداء القوى الظلامية لمثل هذه المواقف المستنيرة حدا بها إلى محاولة التصفية الجسدية لكل أصحاب المواقف المستنيرة وكان مكرم ومحفوظ وغيرهما على رأس المستهدفين... وكان مكرم هو الأسبق فى محاولة الإغتيال...ما زلت إلى الآن أذكر ذلك اليوم من أيام يونيو 1987 حيث كنا نحن أعضاء الجمعية الأدبية المصرية، ومعنا بعض الإعلاميين المقربين من ذوى الإهتمامات الأدبية على رأسهم مكرم محمد أحمد..كنا قد اعتدنا أن نلتقى بشكل يومى فى مكتب صديقنا المشترك فاروق خورشيد الكائن بالطابق الأرضى من العمارة رقم 21بشارع فهمى بباب اللوق. كان مكرم فى ذلك الوقت رئيسا لمجلس إدارة دار الهلال ورئيسا لتحرير المصور التى تصدرعنها. وكان يأتى إلينا مساء بعد أن ينتهى من العمل فى دار الهلال...حيث يستقل سيارته ويقطع شارع المبتديان متجها إلى شارع القصر العينى، ومنه إلى ميدان التحرير، ثم ينعطف يمينا فى شارع التحرير متجها إلى باب اللوق حيث مقر السهرة..ليلتها انتظرناه طويلا ولم يحضر..وفى الصباح فوجئنا بالصحف يتصدرها خبر نجاة الأستاذ مكرم محمد أحمد من محاولة للإغتيال حدثت فى شارع التحرير حيث تعرض لإطلاق كثيف من النار من قبل سيارة داكنة اللون كانت تتعقبه ثم قامت بتجاوزه واعتراض الطريق أمامه وإرغامه على التوقف حينما كان يقود سيارته متجها إلى ميدان باب اللوق، بعدها قام أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه من خلال مؤخرة السيارة المهاجمة التى كان زجاجها الخلفى منزوعا لتسهيل إطلاق الرصاص ، وقد روى لنا الأستاذ مكرم فيما بعد كيفية نجاته من هذا الحادث موضحا أن خبرته السابقة كمراسل حربى وكيفية التصرف فى المواقف الطارئة كان لها الدور الأساس فى نجاته، فعندما بدأ إطلاق الرصاص ارتمى فورا على الدواسة مما جعل الطلقات تمر أعلى جسده وهى متجهة من التابلوه إلى أدنى حد يسمح به مسارها. ويبقى أن أقول إن مكرم محمد أحمد بعد ذلك بسنوات عديدة قد تدخل شخصيا لكى ينقذ كاتب هذه السطور من السجن فى واقعة أرجىء الحديث عنها إلى مقال قادم.

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