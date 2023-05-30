د. نصار عبدالله يكتب: في ذكرى مكرم محمد أحمد (2)

ما زلنا مع مكرم محمد أحمد الذى يوافق هذا الشهر ذكرى مولده، فقد ولد كما ذكرنا فى الاسبوع الماضي فى شهر يونيو ١٩٣٦ فى مدينة منوف بمحافظة المنوفية التى تلقى بها تعليمه الابتدائي والثانوي قبل أن يلتحق بقسم الفلسفة جامعة فؤاد الأول (القاهرة فيما بعد) ويتخرج منها عام ١٩٥٧ لكى يعمل بالصحافة حيث عمل في البداية في صحيفة "الأخبار"، لكنه سرعان ما انتقل منها إلى "الأهرام " لكى يعمل مديرا لمكتبها في العاصمة السورية: دمشق، بعدها عمل مراسلا حربيا للأهرام في اليمن حيث قام بتغطية الحرب اليمنية، لكن دراسته للفلسفة لم تفارقه قط وهو ينظر للمجتمع القبائلى في اليمن ويغوص إلى ما وراء السطح نافذا إلى أعمق أعماق النفس البشرية متعرفا على طبيعة الدوافع التى تحرك هؤلاء وأولئك، والتى قد يندهش لها أويذهل منها من يكتفى بالنظر إلى السطح فيرى من سلوك شيوخ القبائل ما لا يتوقع الإنسان العادى رؤياه!!، والواقع أن النظرة المتعمقة الناقدة، كانت هى القاسم المشترك بين جميع مراحل الحياة المهنية للأستاذ مكرم سواء وهو مراسل حربى أو عندما أصبح رئيسا لقسم التحقيقات في الأهرام أوبعد ذلك عندما تولى رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير مجلة المصور التى تصدر عنها في حقبة تصاعد فيها المد الظلامى،لأسباب عديدة كان من بينها ما عمد إليه الرئيس الراحل أنور السادات من التحالف مع فصائل معينة من التيار الإسلامى وتوجيهها نحو تصفية التيارات الناصرية واليسارية في الجامعات متصورا أنها سوف تظل إلى النهاية داخل الإطار المرسوم لها، لكنها انفلتت من العقال وتغولت وانتهى بها المطاف إلى اغتيال السادات نفسه، في ظل تصاعد هذ التيار الظلامى المتطرف تولى الأستاذ مكرم رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة تحرير مجلة المصور حيث جعل همه الأول ـ كدارس للفلسفة ومتاثر بها ـ هو الدفاع عن حرية التفكير العقلى الناقد فى مواجهة موجات الخرافات المتصاعدة التى كانت تفتك فتكا بالمجتمع العربى كله وتشل حركته وتعرقل تقدمه، ومما زاد من ضراوة الخرافات أن من بينها ما كان يتقنع بقناع دينى بحيث كان المؤمنون بها والمدافعون عنها كثيرا ما يتوهمون أنهم يدافعون عن العقيدة الدينية ذاتها لا مجرد خرافات فحسب، وعندئذ أفرد الاستاذ مكرم جانبا يستهان به من صفحاتها المصور لعدد من الكتاب الذين عرفوا بأنهم من المؤمنين بالحداثة والدولة المدنية فى مواجهة ما كان يطلق عليه الظلاميون الدولة الإسلامية(وكان الدولة الراهنة غير إسلامية ) وقد قام هؤلاء الكتاب بالرد على ما كان يروج له المتاسلمون من ان الإسلام هو الحل لجميع المشكلات التى تعانى منها مصر، وعلى سبيل المثال فقد كتب السفير حسين امين ( وهو نجل الكاتب الإسلامى الكبير احمد امين وشقيق الدكتور جلال أمين ) كتب مقالا فانتازيا بديعا بعنوان ؛" البيان الخامس عشر للثورة الاسلامية " تصور فيه أن الإسلاميين قد استولوا على السلطة، وراحو يصدرون بيانا سنويا عما تم إنجازه فى العام المنصرم، حيث بدأ البيان بالإشارة إلى أن الإنجاز الأهم يتمثل في أن الشعائر يتم الالتزام بها بكل دقة وان الحدود تطبق دون تهاون

وان الاستقرار والأمن مستتب في سائر الربوع، صحيح إن هناك بعض المشكلات اليسيرة لم يتم حلها بعد مثل مشكلة الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وعدم توفر السلع الغذائية، لكن هذا كله لا يقارن بما تحقق من انجازات على رأسها اختفاء الكفار والمشككين من أمثال فؤاد زكريا وفرج فودة وحسين أمين لعنة الله عليهم أجمعين !!، ولقد أثار هذا المقال غضب الكثيرين من المتعاطفين مع التيار الإسلامى،إلى حد أن واحدا منهم وهو الأستاذ:" فهمى هويدى" كتب مقالا مطولا في الأهرام للرد عليه، كذلك فإن من بين المقالات التى أثارت رد فعل واسعا هو المقال الذى نشره كاتب هذه السطور فى "المصور" بتاريخ 11/1/1985بعنوان: "الخرافة تعود إلى حياتنا " تعقيبا على خبر نشرته إحدى الصحف اليوميةالكبرى بتاريخ 16/12/1984مؤداه إن إحدى الزوجات قد أقامت دعوى تطلب فيها الطلاق من زوجها لزواجه بأخرى من بنات الجان !! وأن المحكمة قد أجابتها إلى طلبها بعد أن ثبت لها بشهادة الشهود أن الزوج متزوج فعلا بزوجة جنيّة، وأن هذه الضرة الجنيّة قد أحالت حياتها إلى جحيم، وقد ذكرت في مقالى أن هذا الخبر لو كان صحيحا فنحن أمام مأساة وكارثة، أما المأساة فتتمثل في قبول محام ( يفترض فيه أنه متعلم ومستنير ) إقامة دعوى يزعم فيها أن إنسانا يتناسل مع الجان، اما الكارثة فتتمثل في تصديق المحكمة لهذا الزعم استنادا إلى شهادة شاهدين. ومع هذا فبين المأساة القاتمة والكارثة الكئيبة كانت هناك أكثر من بقعة من الضوء أولها هو نشر الأستاذ مكرم للمقال سالف الذكر، وثانيها هو ما أخبرنى به مصدر قضائى موثوق من أن القاضى الذى أصدر الحكم سالف الذكر قد أحيل إلى لجنة الصلاحيات.