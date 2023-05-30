د. نصار عبدالله يكتب: بكم كيلو اللحم ياعم ؟

ما زلت أذكر تلك الحقبة من صباى عندما كانت والدتى ترسلنى لشراء كيلو لحم،..كنت دائما أسأل الجزار: "بكم كيلو اللحم ياعم ؟" وكان دائما يجيبنى: "بعشرين قرشا! "،...أعطيه الثمن طالبا منه أن يتوصى ويقطع قطعية ترضى ربنا،( لكنه نادرا ما كان يفعل!)، وعموما فقد ظل ثمن اللحم على مدى سنوات طويلة ثابتا عند هذا المستوى ( عشرون قرشا فى المتوسط للكيلو البتلو)، غير أن عددا من العوامل قد ترتب عليها الإرتفاع المتزايد فى أسعار السلع العذائية ، فى مقدمتها أن مصر فى عصر عبدالناصر قد جعلت التصنيع فى مقدمة أولوياتها وهو ما جعل معدل النمو فى القطاع الصناعى أسرع بكثير من معدل النمو فى القطاع الزراعى، ويكفى هنا لتوضيح هذا العامل أن نقول إن الناتج الصناعى فى مصر قد ازداد بمقدار 70% فى الفترة ما بين 1957و1967أى بمعدل نمو سنوى قدره 7% سنويا ( وهو واحد من أعلى معدلات النمو الصناعى فى العالم)، ولولا النكسة فربما كان النمو الصناعى قد استمر فى التزايد بهذا المعٍدل أو ما يتجاوزه، أما الزراعة فقد بلغ مقدار زيادة الناتج فيها 15% فقط فى الفترة ذاتها، ومع الإطراد المستمر فى الزيادة السكانية أصبح الإنتاج الزراعى عاجزا عن تلبية الاحتياجات الغذائية لسائر القطاعات الأخرى مما أدى إلى استيراد جانب كبير من السلع الغذائية ومن بينها اللحوم، وفى نفس الوقت إلى المزيد من ارتفاع أسعارها، ومع هذا فإن أقصى ما وصل إليه سعر كيلو اللحم فى عصر عبدالناصر كان خمسين قرشا، واستمر الحال كذلك حتى عام 1970 وهو العام الذى رحل فيه عبدالناصر تاركا زمام السلطة للسادات، حيث بدأت أسعار السلع الغذائية تتزايد بشكل مطرد، غير أن المواطن العادى لم يشعر إلا بزيادة أسعار اللحوم بشكل خاص حيث وصل سعر الكيلو عام 1976 إلى سبعين قرشا فى حين كانت الدولة الدولة تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الزيادة العالمية فى أسعار السلع الأساسية الأخرى: الدقيق.. السكر..الزيت..الشاى....الخ.. وهو ما حال بالتالى دون ارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا..ومع حلول عام 1977 بلغت تلك الأعباء حدا رهيبا جعل صندوق الدولى يشترط على مصر أن تقوم بإلغاء الدعم على السلع الأساسية، قبل أن يقدم لها أى قرض جديد لتمويل مشروعاتها الإستثمارية.. وهو الشرط الذى رضخت له الحكومة فى عام 1977 حيث أعلن الدكتور عبدالمنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب فى 17يناير من ذلك العام رفع أسعار عدد كبير من السلع الأساسية إلى الضعف فى بعض السلع وما يقرب من الضعف فى سلع أخرى،وفى اليوم التالى اندلعت المظاهرات العارمة فى كل مكان من أرجاء مصر من الإسكندرية إلى أسوان !!...كنت فى ذلك الوقت أعمل باحثا فى الإدارة العامة للبحوث الإقتصادية بالبنك المركزى المصرى التى كانت تقع فى الطابق الثانى من مقره القديم الكائن عند تقاطع شارعى قصر النيل وشريف، وكان بوسعى أن أرى من نافذة مكتبى تلك الجموع الحاشدة وهى تعبر شارع قصر النيل قادمة من ميدان التحرير، مندفعة إلى اتجاه شارع الجمهورية وكان بوسعى أن أسمع هتافاتهم المدوية التى تعرض بالسادات شخصيا وبعدد من المحيطين به من أمثال صهره سيدمرعى وعديله محمود أبو وافية ووزير داخليته ممدوح سالم، كان المتظاهرون يهتفون: سيد مرعى يا سيد بيه..كيلو اللحمة بقى بجنيه !!..وكنت فى ذلك الوقت أتعجب من هذا الشعار غير الدقيق لأن الكيلو لم يكن قد تجاوز السبعين قرشا، اللهم إلا بالنسبة لأنواع بعينها فى بعض المناطق الراقية..وكنت أتصور أن القافية وحدها هى التى أنتجت هذا الشعار حتى يتسق الإيقاع بين كلمتى: "بيه" و"جنيه"..لكننى أدركت فيما بعد أنها ليست القافية وحدها، ولكنه الوجدان الشعبى الذى يقدر على رؤية المستقبل والتنبؤ به، فما هى إلا أشهر قليلة حتى كان سعر كيلو اللحم قد بلغ الجنيه فعلا ثم تجاوزهذا الرقم قبل أن ينقضى عام واحد على انتفاضة يناير 1977، سوف يسألنى سائل وما هى مناسبة الكلام عن انتفاضة يناير بينما نحن الآن فى مايو؟..والجواب هو أن سعر كيلو اللحم فى الشهر الماضى (أبريل 2023) قد وصل إلى ما يقرب من400 جنيه وهو ما يجعلنا نتحسر على الأيام التى كان فيها بجنيه، ونتحسر أكثر على أننا لم نستطع أن نتعلم شيئا يذكر من تجارب الستينات والسبعينات من القرن الماضى، وأهم مالم نتعلمه هو كيف نجعل الزراعة فى صدارة اهتماماتنافى داخل مصر أولا، فإن لم نستطع لسبب أو لآخر، تعين علينا أن نوجه استثماراتنا إلى الدول المجاورة الغنية بالمياه والأراضى..وبذلك نستطيع أن نوفر السلع الغذائية ومن بينها اللحوم بأسعار أقل بكثير جدا مما هى عليه الآن.

[email protected]