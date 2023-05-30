الآن .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

شهدت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تداول الأخبار حول اعتماد محافظ القاهرة للنتيجة خلال الساعات الماضية، وفي هذا السياق، نوضح في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة الثالث الإعدادي لعام 2023 بمحافظة القاهرة للترم الثاني، بالإضافة إلى الرابط المخصص للحصول على النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

خلال الأيام الماضية، قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمجرد انتهاء لجان المراجعة النهائية من أعمال التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، وذلك من قبل كل محافظة على حدة، وفي هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول في محافظة القاهرة أنه تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ونعلن لكم من خلال هذا التقرير موعد ظهور نتيجة الثالث الإعدادي لعام 2023 بمحافظة القاهرة.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة اعدادية القاهرة الترم الثاني 2023

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة للعام 2023 على الفور بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ووفقًا لتصريح المصدر المسؤول، فقد تم رسميًا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني من عام 2023 من قبل محافظ القاهرة، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة للترم الثاني 2023

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح رابط الاستعلام الخاص بنتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني من عام 2023، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للمحافظة، ويمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، عن طريق الدخول على الرابط الرسمي للاستعلام والذي يتيح البحث برقم الجلوس والاسم.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية، الثلاثاء 23 مايو، وبدأ الطلاب الأمتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الامتحان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأدوا أول أمس الأحد الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية.



وفى السياق أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، وذلك بعد اعلنها على موقع المديرية.



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