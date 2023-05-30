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"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء زيت الطعام

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم "2" لعام 2023 - 2024 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

وذكر بيان الهيئة  اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى خمسة آلاف طن.

وأوضحت أن الوصول سيكون في الفترة من 11 إلى 25 يوليو 2023، مضيفة أن جلسة فض المظاريف والبت ستكون يوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2023، حيث يقدم المورد أسعاره على أساس السداد "At Sight".

Elfagr.org
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